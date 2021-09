Metro World News migre vers Arc XP pour propulser la croissance et l'expansion de son lectorat

WASHINGTON, 13 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Arc XP, une plateforme d'expérience numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui que Metro World News, une organisation mondiale de l'information et du divertissement, a terminé avec succès la migration de sa plateforme média vers Arc XP et lancé www.metroworldnews.com, le premier des 19 sites remaniés, en moins de 45 jours.

Atteignant des millions de visiteurs uniques chaque mois, Metro World News a sélectionné Arc XP pour alimenter ses plans d'expansion internationale tout en soutenant ses ambitions d'accroître la portée et l'audience de son réseau actuel de sites.

« Arc offre à de grands clients multisites, comme Metro World News, une plateforme moderne et sophistiquée qui répond à tous leurs besoins en matière d'expérience numérique, leur permettant de répondre à leurs ambitions d'entreprise uniques avec tous les avantages d'une solution gérée », a déclaré Scot Gillespie, PDG et directeur technique d'Arc XP. « Avec Arc XP, Metro World News est en mesure de renforcer ses salles de rédaction dans le monde entier, avec une technologie qui met l'accent sur la création de contenu, et de fournir des expériences attrayantes pour le public. »

Metro World News utilise la suite complète d'outils de gestion de contenu et d'expérience de site d'Arc XP, y compris ses capacités multisites robustes et sa boîte à outils de développement de site à lancement rapide, Themes, pour commercialiser plus rapidement ses nouveaux sites, y compris la publication sur le style de vie Nueva Mujer, le site d'informations technologiques FayerWayer, ainsi que la marque d'information mondiale Metro & Publimetro dans dix pays.

« Nous sommes ravis de commencer avec Arc XP comme base technologique. C'est l'une des premières stratégies que nous mettons en œuvre pour atteindre un leadership numérique mondial grâce au développement commercial et à la croissance éditoriale », a déclaré Eugenio Chahuan, responsable du service numérique chez Metro World News.

Avec le lancement du premier site de Metro World News, Arc XP étend sa présence au Brésil et soutient désormais ses clients dans 12 pays d'Amérique latine et en Espagne.

À propos d'Arc XP

Arc XP est une plateforme d'expérience numérique basée sur le cloud qui aide les entreprises, les enseignes et les sociétés de médias et de divertissement à créer et distribuer du contenu, à stimuler le commerce numérique et à offrir des expériences multicanaux puissantes. Division du Washington Post, Arc XP a contribué à la transformation numérique de clients dans le monde entier, desservant actuellement plus de 2 400 sites dans plus de 25 pays et atteignant près de 2 milliard de visiteurs uniques par mois.

À propos de Metro World News

Metro World News est un groupe de médias international avec une présence mondiale et locale au Brésil (Metro Jornal), au Chili (Publimetro), en Colombie (Publimetro), en Équateur (Metro), au Mexique (Publimetro), au Pérou (Publimetro), à Porto Rico (Metro) et aux États-Unis (Metro World News). Nous nous engageons à devenir la première entreprise mondiale de médias numériques pour les marques et les publics.

