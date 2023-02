Metron Aviation apresenta ferramenta de redução de combustível no Airspace World 2023, em Genebra

HERNDON, Virgínia, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Metron Aviation, líder global em soluções de software para sistemas de Gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM) e Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (ATFM), estará presente no Airspace World 2023 de Genebra, na Suíça.

A Metron Aviation apresentará seu Sistema Harmony e a Ferramenta de Avaliação Pós-Operações para seus públicos principais – companhias aéreas, aeroportos e provedores de serviços de navegação aérea (ANSPs). O software inteligente da Metron Aviation permite que seus usuários cumpram suas metas ambientais com mais qualidade e tenham um impacto neutro em nosso ecossistema, mantendo seu compromisso com a excelência do cliente.

O Sistema Harmony é uma solução abrangente e integrada de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (ATFM) que permite às autoridades de aviação monitorar e gerenciar proativamente as operações em todo o sistema nos níveis local, nacional e regional. O Harmony fornece às partes interessadas uma visão comum das condições atuais e futuras do tráfego aéreo, bem como automação avançada para identificar e gerenciar um ambiente em constante mudança.

A P.O.E.T. (Ferramenta de Avaliação Pós-Operações) é um instrumento analítico avançado usado pela comunidade de aviação para visualizar e analisar as operações ATM e o desempenho do sistema de espaço aéreo. A interfaceintuitiva baseada em consultas da P.O.E.T. permite que as partes interessadas abordem problemas sistemáticos, combinando fontes de dados para criar um quadro completo das operações nas áreas de voo, fluxo de tráfego e desempenho. A P.O.E.T. oferece a capacidade de identificar ineficiências por meio de análises que podem ser utilizadas para reduzir os custos de combustível, melhorar o desempenho ambiental, aumentar a economia de manutenção e melhorar as políticas e procedimentos.

Na quinta-feira, 9 de março de 2023, no FABEC OPS Theatre, o Vice-Presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios, Brett Fujisaki, falará aos conferencistas do Airspace World sobre Aplicações Operacionais de Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo. Fujisaki fará um resumo dos conceitos e benefícios do Gerenciamento de Fluxo de Tráfego Aéreo (ATFM) e fornecerá exemplos de aplicações operacionais reais de ATFM em todo o mundo.

Durante o evento, a Metron Aviation convidará os participantes a visitar o Stand #G5 no Centro de Exposições Palexpo de Genebra para conhecer um pouco mais sobre suas soluções de ATM e ATFM, bem como as opções para implementação no local ou os modelos de entrega de soluções em nuvem.

Sobre a Metron Aviation

A Metron Aviation é líder global em desenvolvimento de software de aviação para provedores de serviços de navegação aérea, companhias aéreas, aeroportos e o governo federal dos EUA. Nosso software técnico é executado por meio de implementação no local ou de soluções em nuvem para dar suporte ao nosso foco principal – ser a marca global que oferece serviços de excelência no setor de aviação e inspira os clientes por meio de uma experiência excepcional.

Para obter mais detalhes, acesse www.metronaviation.com | Entre em contato com: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1632815/Metron_Aviation_1_Logo.jpg

FONTE Metron Aviation

SOURCE Metron Aviation