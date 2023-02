Metron Aviation présente un outil de réduction du carburant au salon Airspace World 2023 de Genève

HERNDON, Virginie, 20 février 2023 /PRNewswire/ — Metron Aviation, un leader mondial des solutions logicielles pour les systèmes de gestion du trafic aérien (ATM) et de gestion des flux de trafic aérien (ATFM), participera au salon Airspace World 2023 de Genève, en Suisse.

Metron Aviation présentera Harmony System et son outil d'évaluation postopératoire à ses principaux auditoires, soit les compagnies aériennes, les aéroports et les fournisseurs de services de navigation aérienne. Le logiciel intelligent de Metron Aviation permet à ses utilisateurs de mieux atteindre leurs objectifs environnementaux et d'avoir un impact neutre sur notre écosystème, tout en maintenant leur engagement envers l'excellence client.

Harmony System est une solution complète et intégrée de gestion des flux du trafic aérien (ATFM) qui permet aux autorités aéronautiques de surveiller et de gérer de façon proactive les opérations à l'échelle du système aux niveaux local, national et régional. Harmony offre aux parties prenantes une vision commune des conditions actuelles et futures du trafic aérien, ainsi qu'une automatisation avancée pour identifier et gérer un environnement en évolution dynamique.

P.O.E.T. (Post-Operations Evaluation Tool), un outil d'évaluation postopératoire, est un outil analytique avancé utilisé par la communauté aéronautique pour visualiser et analyser les opérations ATM et la performance des systèmes des espaces aériens. L'interface intuitive basée sur des requêtes de P.O.E.T. permet aux parties prenantes de régler les problèmes systématiques en fusionnant les sources de données afin de créer un tableau complet des opérations dans les domaines du vol, de la circulation et du rendement. P.O.E.T. permet de détecter les inefficacités par l'analyse qui peut être utilisée pour réduire les coûts de carburant, améliorer la performance environnementale, augmenter les économies d'entretien, et améliorer les politiques et procédures.

Le jeudi 9 mars 2023, au théâtre FABEC OPS, le vice-président des ventes et du développement des affaires, Brett Fujisaki, s'adressera aux participants des conférences mondiales sur les applications opérationnelles de la gestion des flux de trafic aérien. Il résumera les concepts et les avantages de la gestion de la circulation aérienne (ATFM) et donnera des exemples d'applications opérationnelles réelles d'ATFM dans le monde.

Pendant le salon, Metron Aviation invite les participants à visiter le stand G5 du centre d'exposition Palexpo de Genève pour en savoir plus sur leurs solutions ATM et ATFM et leurs options de déploiement sur site ou de modèles de solutions cloud.

À propos de Metron Aviation

Metron Aviation est un leader mondial dans le développement de logiciels d'aviation pour les fournisseurs de services de navigation aérienne, les compagnies aériennes, les aéroports et le gouvernement fédéral américain. Notre logiciel technique est mis en œuvre au moyen de solutions de déploiement sur place ou sur le cloud à l'appui de notre objectif principal : être la marque mondiale qui offre d'excellents services dans l'industrie de l'aviation et qui inspire les clients grâce à une expérience exceptionnelle.

Pour obtenir plus de détails, visitez www.metronaviation.com | Contact : [email protected]

