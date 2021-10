Mevr. Chen Zhiping, vicepresident van ZTE: een digitale weg naar koolstofneutraliteit

SHENZHEN, China, 29 oktober 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor mobiel internet, heeft vandaag aangekondigd dat mevrouw Chen Zhiping, vicepresident en algemeen directeur van de Branding Department bij ZTE, een toespraak getiteld : "A Digital Road to Carbon Neutrality" (Een digitale weg naar koolstofneutraliteit) heeft gehouden, waarin ze deelde hoe ZTE bedrijven in meerdere industrieën kan helpen om energie te besparen, emissies te verminderen en uiteindelijk de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van koolstofneutraliteit te bevorderen door middel van ZTE's digitale technologie-innovatie.

"We zijn van mening dat digitalisering traditionele industrieën zal helpen om de doelen en uitdagingen van energiebesparing en emissiereductie in de hele industrie te bereiken", aldus mevrouw Chen.

Als drijfveer van de digitale economie gebruikt ZTE technologische innovatie om de groene boulevard voor de digitale economie te plaveien en bevordert het de verwezenlijking van het dubbele koolstofdoel door middel van groene operaties, groene toeleveringsketens, groene ICT-infrastructuur en groene industrie.

Het volgende is een compilatie van de toespraak van mevrouw Chen

Had u in 2020, afgezien van de verspreiding van COVID-19 over de hele wereld, het gevoel dat de temperatuur een beetje ongewoon was? In juni 2020 bereikte een Siberische stad in de poolcirkel een recordtemperatuur van 38 graden! Dit is de hoogste temperatuur ooit gemeten op de poolcirkel. Als de mondiale temperatuurstijging tot 1,5 graad wordt beperkt, wordt een groot aantal verliezen en risico's door klimaatverandering voorkomen.

Momenteel is koolstofneutraliteit een wereldwijde consensus geworden.

Tegen juni 2021 hebben 137 landen een CO2-neutralisatiedoelstelling voorgesteld en meer dan 1200 ondernemingen hebben toegezegd zich aan te sluiten bij SBTi, waarbij wereldwijde ICT-reuzen het voortouw nemen bij het vaststellen van strategische nul-koolstofdoelstellingen. China heeft koolstofemissieverplichtingen en doelstellingen aangekondigd.

Digitale technologie speelt een sleutelrol bij het bereiken van het doel van koolstofneutraliteit

Als we het doel van wereldwijde koolstofneutraliteit willen bereiken, staan traditionele industrieën voor een grotere uitdaging om het verbruik te verminderen. De ICT -industrie is jaarlijks verantwoordelijk voor 2% van de totale CO2-uitstoot in de wereld. Door de groei van het gebruik van digitale infrastructuur, staat de vermindering van de ICT-emissie ook voor aanzienlijke uitdagingen. De ITU (International Telecommunication Union) heeft aangekondigd dat de ICT-industrie de uitstoot tegen 2030 met 45% zal verminderen.

Met de versnelling van de digitale transformatie zijn de technologieën die worden vertegenwoordigd door 5G, big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie voortdurend verbeterd, en digitale technologieën worden op grotere schaal gebruikt in alle lagen van de bevolking.

We kunnen de efficiëntie van resourcetoewijzing en productie en levensduur verbeteren door efficiënte dataverbindingen, opslag, berekeningen en applicaties. Veel onderzoeksgegevens tonen aan dat digitale technologie andere industrieën kan helpen de koolstofemissies meer dan 10 keer te verminderen in vergelijking met de eigen koolstofemissies van de ICT-industrie. Het is duidelijk dat digitale technologie een sleutelrol speelt bij het bereiken van het doel van koolstofneutraliteit.

Als voorbeeld neemt ZTE een groen ontwikkelingspad in digitale transformatie

Als een positieve beoefenaar van groene ontwikkeling promoot ZTE het beheer van milieubescherming in de kantoor- en productieactiviteiten om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen.

Het bedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot van bedrijven te verminderen, zoals het nastreven van groene productie en het besparen van hulpbronnen en energie door continue transformatie van productieprocessen.

Door optimalisatie van het productieproces (veroudering bij hoge temperaturen) bedraagt de jaarlijkse energiebesparing meer dan 30 miljoen kWh. We zijn begonnen met het bijhouden van de CO2-voetafdruk van de hele productlevenscyclus. We promoten slimme airconditioners en slimme verlichting om het elektriciteitsverbruik te verminderen en tegelijkertijd een comfortabele werkomgeving voor werknemers te garanderen. Door groene fotovoltaïsche stroomopwekking is de jaarlijkse elektriciteitsproductie meer dan 3 miljoen kWh. Daarnaast werkt het bedrijf samen met meer dan 160 wereldwijde milieudienstverleners om een wereldwijd netwerk voor groene fietsen op te bouwen.

Onze koolstofdoelstelling hangt ook af van het decarbonisatieproces van upstreamproducten en -diensten. We werken samen met upstream- en downstream-partners om gezamenlijk energiebesparing en emissiereductie te bereiken bij materiaalkeuze, materiaalrecycling en logistiek.

Tot dusver hebben meer dan 40 toonaangevende leveranciers strategische plannen voor koolstofreductie ontwikkeld. De meeste leveranciers zullen in de komende 5 tot 10 jaar afkomstig zijn van partners met gerichte verbintenissen. Inkoopbeheer bevordert op vele manieren actief de CO2-uitstoot van leveranciers. Het verbetert continu het koolstofarme en duurzame ontwikkelingsconcurrentievermogen van onze toeleveringsketen.

Groene digitale infrastructuur helpt operators bij het bouwen van koolstofarme netwerken

Voor digitale infrastructuur nemen draadloze sites en datacenters het grootste deel van het energieverbruik in beslag. De CO2-uitstoot kan worden verminderd door de introductie van groene stroom, het bouwen van groene locaties en groene datacenters.

Met name tijdens het bouwen van de energie-infrastructuur van het communicatienetwerk heeft ZTE een nieuw 'koolstofvrij' energienetwerk voorgesteld met het concept 'groen, efficiënt, intelligent en betrouwbaar' om het aandeel groene energietoepassingen te vergroten.

Met de jaarlijkse toename van het communicatieverkeer en de grootschalige inzet van 5G, is het aandeel van het energieverbruik van de site in het energieverbruik van het hele netwerk meer dan 45%, wat de sleutel is om de uitstoot te verminderen.

Als toonaangevende leverancier van ICT-apparatuur heeft ZTE Corporation het concept van koolstofarme en milieubescherming opgenomen in het ontwerp van site-producten en de implementatie van oplossingen om continu waarde te creëren voor het creëren van groene sites.

Met de ontwikkeling van verschillende dataservices en cloudservices zijn datacenters ook energieverbruikreuzen, waaronder IT-apparatuur, koelapparatuur, stroomvoorziening en distributiesystemen en verlichtingsapparatuur, waarbij alleen de IT-apparatuur en koelapparatuur 80% van het energieverbruik voor hun rekening nemen. Uitgerust met ZTE's ZEGO-oplossing, kan het het probleem van het energieverbruik van apparatuur oplossen.

Op dit moment worden de UniSite-, PowerPilot- en iEnergy-oplossingen die door ZTE via digitale praktijk worden voorgesteld, op grote schaal gebruikt in de netwerken van wereldwijde operators, wat hen helpt om energiebesparing en verbruiksvermindering te bereiken.

In Spanje heeft ZTE de UniSite+-oplossing geïmplementeerd, de eenvoudigste site-oplossing in de huidige branche. Het vermindert radio-eenheden met 60% en bespaart stroomverbruik met 30% in vergelijking met traditionele oplossingen.

In Maleisië werd de energiebesparende oplossing 'PowerPilot AI' met succes gelanceerd, waarmee jaarlijks 7 miljoen kWh aan stroom wordt bespaard.

In samenwerking met zijn klanten bouwde ZTE het grootste intelligente datacenter met micromodules van Azië in het Pingshan-district van Shenzhen , met een energiebesparing van meer dan 60 miljoen kWh per jaar.

Samen met klanten en partners die meerdere industrieën in staat stellen om energie te besparen en uitstoot te verminderen

De afgelopen twee jaar heeft ZTE samengewerkt met operators en toonaangevende bedrijven om groene en energiebesparende toepassingsscenario's in verschillende industrieën te verkennen en innovatieve toepassingen te verkrijgen die op grote schaal kunnen worden gerepliceerd.

Om groene energie te introduceren, bouwde het China Southern Power Grid, samen met China Mobile en ZTE, de grootste demonstratiezone voor een 5G smart grid in China in het Nansha District, Guangzhou . Diensten verminderen de impact van toegang tot nieuwe energie op het elektriciteitsnet aanzienlijk. De betrouwbaarheid van het transport van duurzame energie wordt in de toekomst vier keer zo groot.

in het Nansha District, . Diensten verminderen de impact van toegang tot nieuwe energie op het elektriciteitsnet aanzienlijk. De betrouwbaarheid van het transport van duurzame energie wordt in de toekomst vier keer zo groot. In de energie-intensieve smeltindustrie hebben ZTE en Aluminium Corporation of China met succes 5G-toepassingen onderzocht, waarbij jaarlijks meer dan 90 miljoen kWh aan elektriciteit werd bespaard.

met succes 5G-toepassingen onderzocht, waarbij jaarlijks meer dan 90 miljoen kWh aan elektriciteit werd bespaard. Voor de transportsector hebben ZTE en Guangzhou Mobile 's werelds eerste 5G slimme transportdemonstratiestad uitgebracht, inclusief slimme hogesnelheidstrein, slimme metro, 5G-busverzendingslijn, 5G intelligente netwerkkoppeling en 5G-wegenbeleidinspectie. De totale verzendingsefficiëntie wordt met 10% verhoogd.

Daarnaast bouwde ZTE in de productieindustrie een wereldwijde 5G smarte fabriek in Binjiang, Nanjing, een demonstratiefabriek voor 'Intelligent Manufacturing Powered by 5G'. Het kan het energieverbruik met 40% verminderen, waardoor een demonstratievoorbeeld ontstaat van energiebesparing en emissiereductie voor geavanceerde productie.

Momenteel blijven ZTE en haar partners op grote schaal 5G+ innovatieve groene praktijken uitvoeren en hebben ze wereldwijd meer dan 60 demonstratieprojecten geïmplementeerd.

ZTE implementeert actief de koolstofneutralisatiestrategie, bevordert energiebesparing en emissiereductie in de productie en exploitatie van ondernemingen, helpt operators bij het bouwen van end-to-end groene koolstofarme netwerken en stelt verticale industrieën actief in staat om energiebesparing en emissiereductie te bereiken. ZTE heeft verreweg meer dan 500 groene 5G-innovatiepatenten ingezet, waardoor de efficiëntie en het verbruik worden verminderd door technologische innovatie, en groene netwerken worden gebouwd.

In de toekomst zal ZTE doorgaan met het onderzoeken van nieuwe energie, nieuwe materialen en nieuwe componenten om doorbraken in sleuteltechnologieën te realiseren, een solide technische basis te leggen voor de groene ICT-infrastructuur en de diepte en breedte van digitale technologieën voor traditionele 'high-energy'-industrieën. Daarnaast zal ZTE bijdragen aan het verbeteren van de efficiëntie, het besparen van energie en het verminderen van het verbruik in verschillende industrieën, en het helpen bereiken van de CO2-neutralisatiedoelstellingen van de hele samenleving.

Het bereiken van het doel van CO2-neutraliteit vereist een langdurig proces en de gezamenlijke inspanningen van alle sectoren van de industrie. ZTE heeft zich, in samenwerking met wereldwijde partners, gecommitteerd aan het bouwen van een groene digitale boulevard met ICT-technologie-innovaties voor een veelbelovende toekomst.

Media contacts:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

E-mail: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation