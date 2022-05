Mewah Group choisit Eka pour améliorer ses rapports en matière de durabilité

NEW YORK , 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- Mewah Group, une entreprise alimentaire et agroalimentaire mondiale basée à Singapour, a choisi le fournisseur de solutions natives cloud Eka pour améliorer ses performances en matière d'ESG et de durabilité, conformément à son engagement à accroître la résilience économique, environnementale et sociale pour assurer le succès à long terme de l'entreprise.

En raison de la complexité des données accumulées en silos dans de multiples systèmes et unités commerciales, de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés lorsqu'elles cherchent à rendre compte de leurs efforts en matière de durabilité et d'ESG. Mewah a reconnu que sa configuration actuelle ne lui fournissait pas les intégrations et l'automatisation nécessaires pour gérer ses exigences en matière de rapports dans plusieurs cadres, ce qui entraînait des erreurs et des efforts manuels fastidieux.

Mewah a choisi la solution cloud d'Eka axée sur les facteurs ESG et la durabilité en raison de sa capacité à calculer et à prévoir les missions de portée 1, 2 et 3, conformément aux directives SBTi, tout en suivant les émissions de portée 3 en temps réel.

Danny Chua, chef d'équipe de la durabilité au sein de Mewah Group, a déclaré : « Nous avions besoin d'une solution agile qui nous aide à améliorer nos rapports et nous donne l'agilité nécessaire pour nous adapter à l'environnement réglementaire dynamique. Nous avons choisi la solution de reporting ESG et durabilité d'Eka car elle nous laisse unifier nos données et automatise les rapports critiques qui nous permettent de démontrer nos progrès en matière de durabilité ».

« Pour démontrer le statut de durabilité, il faut relier les données de toutes les unités opérationnelles essentielles. C'est là que l'architecture supérieure de la solution Eka entre en jeu avec sa force inhérente à l'intégration des données et à l'automatisation des flux de travail redondants, de sorte que les entreprises passent moins de temps dans des efforts manuels et se concentrent sur la stratégie. Grâce à des cadres préétablis et à des analyses sophistiquées, nous éliminons l'intimidation longtemps associée aux rapports de durabilité et donnons aux clients les moyens de gérer leurs exigences de durabilité de bout en bout », a déclaré Shuchi Nijhawan, responsable durabilité chez Eka Software Solutions.

La solution d'Eka permettra à Mewah de cartographier et de rapporter les données selon plusieurs cadres, notamment SGX, GRI et CDP, tout en fournissant des visualisations clés en main pour afficher les données d'émissions par région, et des informations pour concevoir des stratégies de compensation du carbone. En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies (CGNU), Eka intègre également des principes clés dans ses pratiques commerciales, avec l'objectif d'accélérer davantage la durabilité pour toutes les parties prenantes, y compris les employés, les clients, les partenaires et les fournisseurs.

