Mewah Group wählt Eka zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

NEW YORK , 4. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die in Singapur ansässige Mewah Group, ein weltweit tätiges Lebensmittel- und Agrarunternehmen, hat sich für den Cloud-nativen Lösungsanbieter Eka entschieden, um ihre ESG- und Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern, und zwar im Einklang mit ihrer Verpflichtung, die wirtschaftliche, ökologische und soziale Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, um den langfristigen, nachhaltigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.

Aufgrund der Komplexität der Daten, die in Silos über mehrere Systeme und Geschäftsbereiche hinweg gesammelt werden, stehen viele Unternehmen vor Schwierigkeiten, wenn sie über ihre Nachhaltigkeits- und ESG-Bemühungen berichten wollen. Mewah erkannte, dass das derzeitige System nicht die notwendigen Integrationen und Automatisierungen bot, um die Anforderungen an das Berichtswesen über mehrere Frameworks hinweg zu verwalten, was zu fehleranfälligen und mühsamen manuellen Arbeiten führte.

Mewah entschied sich für die cloudbasierte ESG- und Nachhaltigkeitslösung von Eka, da sie in der Lage ist, Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen in Übereinstimmung mit den SBTi-Richtlinien zu berechnen und zu prognostizieren und gleichzeitig Scope-3-Emissionen in Echtzeit zu verfolgen.

Danny Chua, Group Sustainability Team Lead, Mewah Group, sagte: „Wir brauchten eine flexible Lösung, die uns hilft, unsere Berichte zu verbessern und mit dem dynamischen regulatorischen Umfeld Schritt zu halten. Wir haben uns für die Nachhaltigkeits- und ESG-Berichterstattungslösung von Eka entschieden, weil wir damit unsere Daten vereinheitlichen und wichtige Berichte automatisieren können, die es uns ermöglichen, unsere Fortschritte bei unseren Nachhaltigkeitsmeilensteinen zu demonstrieren."

„Der Nachweis des Nachhaltigkeitsstatus erfordert die Verknüpfung von Daten aus allen wichtigen Geschäftsbereichen. Hier kommt die überlegene Lösungsarchitektur von Eka mit ihrer inhärenten Stärke bei der Integration von Daten und der Automatisierung redundanter Arbeitsabläufe ins Spiel, so dass Unternehmen weniger Zeit für manuelle Arbeiten aufwenden und sich auf die Strategieentwicklung konzentrieren können. Mit vorgefertigten Frameworks und ausgefeilten Analysen beseitigen wir die Einschüchterung, die lange Zeit mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung verbunden war, und versetzen unsere Kunden in die Lage, ihre Nachhaltigkeitsanforderungen von Anfang bis Ende zu verwalten" , so Shuchi Nijhawan, Chief Sustainability Officer, Eka Software Solutions.

Die Lösung von Eka ermöglicht es Mewah, Daten gemäß verschiedener Rahmenwerke, einschließlich SGX, GRI und CDP, abzubilden und zu melden, und bietet darüber hinaus schlüsselfertige Visualisierungen zur Anzeige von Emissionsdaten nach Regionen sowie Einblicke zur Entwicklung von Strategien für den Kohlenstoffausgleich. Als Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)bezieht Eka die wichtigsten Grundsätze in seine Geschäftspraktiken ein, um die Nachhaltigkeit für alle Beteiligten, einschließlich Mitarbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten, weiter zu verbessern.

