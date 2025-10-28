Mews acquiert DataChat, une plateforme d'IA générative phare, et œuvre pour le développement de l'hôtellerie agentique

DALLAS, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Mews, le système de gestion pour l'hôtellerie et les espaces partagés, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de DataChat, une société spécialisée dans l'IA basée aux États-Unis. Cette étape clé concrétise la vision et renforce la mission de Mews : concevoir des systèmes hôteliers entièrement agentiques, où des modèles intelligents gèrent en complète autonomie et de manière ciblée les opérations quotidiennes, optimisent les performances et aident les humains à se concentrer sur l'expérience client.

Fondée par une équipe d'ingénieurs et de data scientists en IA de renommée mondiale, DataChat est une véritable pionnière en matière de traitement du langage naturel (NLP) et de l'automatisation basée sur les données dans les secteurs de la vente au détail, des services financiers et des télécommunications. Sa plateforme « d'intelligence conversationnelle » permet aux utilisateurs d'interagir directement avec leurs données d'entreprise existantes à l'aide du langage naturel et de générer des idées, des flux de travail et des modèles prédictifs, sans compétences techniques ni connaissances en codage.

« De la réservation au check-out, chaque point de contact client est une précieuse source d'informations. C'est la raison pour laquelle le secteur de l'hôtellerie est l'un des plus riches en données. Il est essentiel d'exploiter ces données et d'en tirer le meilleur parti pour renforcer l'excellence opérationnelle et saisir les véritables opportunités », commente Richard Valtr, fondateur de Mews. « L'équipe et les technologies remarquables de DataChat vont nous permettre d'effectuer une transition vers des plateformes intelligentes qui évoluent en temps réel et s'améliorent à chaque interaction, et de délaisser les systèmes qui ne font qu'assister les hôteliers. Grâce à cette étape majeure, Mews dessine les contours de l'hôtellerie agentique de demain. »

Créer le système de gestion agentique pour l'hôtellerie

L'intégration de Datachat accélérera le développement d'agents autonomes et semi-autonomes au sein de l'écosystème Mews. Ces derniers seront mis en œuvre dans des domaines clés de la plateforme, tels que les réservations, la distribution, l'optimisation des revenus et l'expérience client, ce qui permettra aux marques de créer des expériences contextuelles de manière fluide et automatisée.

« Chez Datachat, nous avons conçu des technologies qui réduisent l'écart entre la compréhension humaine et le potentiel des machines », déclare Viken Eldemir, PDG de DataChat. « En combinant les interfaces conversationnelles avec le procédé de raisonnement automatisé de données, nous allons créer des agents capables de comprendre des intentions, d'utiliser des informations disponibles dans plusieurs sources de données, d'y appliquer une logique et d'agir en parfaite autonomie. L'hôtellerie bénéficiera ainsi d'un niveau d'intelligence et de personnalisation sans précédent. Dans la pratique, cela signifie que les hôteliers Mews obtiendront des réponses à leurs questions sans devoir générer ou interpréter le moindre rapport. »

Accélérer l'innovation via Mews Ventures

Cette acquisition souligne la volonté de Mews Ventures à renforcer l'offre de services et la couverture du marché de la société à travers des investissements stratégiques. Les innovations brevetées en matière d'analyse de données et de langage naturel de DataChat vont accélérer la feuille de route IA de Mews de manière exponentielle, ce qui aidera les hôtels à générer plus de revenus et à réduire leurs coûts.

Alors que l'automatisation et la prise de décision intelligente gagnent de plus en plus de terrain au sein du secteur de l'hôtellerie, cet investissement propulse Mews à l'avant-garde de la prochaine vague d'innovations technologiques avec un système de gestion AI-first et piloté par des agents qui apprend en continu, tout en améliorant l'accueil partout dans le monde.

À propos de Mews

Mews est la plateforme incontournable pour l'hôtellerie 2.0. Utilisé par plus de 12 500 clients dans plus de 85 pays, Mews Hospitality Cloud est conçu pour optimiser les opérations des hôteliers modernes, transformer l'expérience client et assurer davantage de profits aux entreprises.

