Mews haalt $ 100 miljoen aan nieuwe financiering op van Vista Credit Partners

Deze investering zal het M&A-programma van Mews ondersteunen om de positie van het bedrijf als marktleider verder te verstevigen.

AMSTERDAM, 26 september 2024 /PRNewswire/ -- Mews, de toonaangevende hospitality cloud, heeft vandaag aangekondigd dat er 100 miljoen dollar aan financiering is binnengehaald van Vista Credit Partners, de dochteronderneming van Vista Equity Partners en een strategische krediet- en financieringspartner gericht op de zakelijke software-, data- en technologiemarkten.

Nu de implementatie van cloud-technologie steeds sneller gaat in de reis- en toerismebranche van 15,5 biljoen dollar wereldwijd, zal deze nieuwe financiering de groei van Mews ondersteunen en het M&A-programma versterken om de positie van bedrijf als marktleider verder te verstevigen. De investerings- en bedrijfsontwikkelingstak van het bedrijf, Mews Ventures, heeft tot nu toe negen hospitalitybedrijven overgenomen en zal blijven investeren in technologie en teams om de technologische transformatie in de hele hospitalitysector te versnellen.

"Hospitality is voornamelijk een menselijke sector en we richten ons dan ook voortdurend op het ontwikkelen van cloud-technologie waardoor medewerkers loskomen van hun scherm en zich echt kunnen concentreren op hun gasten. We hebben een geweldige kans om 's werelds meest revolutionaire hospitalitymerken te ondersteunen bij het versnellen van hun digitale transformatie." Zo reageerde Matt Welle, CEO van Mews. "Financiering ontvangen van een ervaren investeerder in bedrijfssoftware zoals Vista Credit Partners, stelt ons in staat om dit proces te versnellen. Door te investeren in zowel onze organische als onze anorganische groeistrategieën kunnen we de manier waarop hospitality wordt geleverd volledig veranderen."

Richard Valtr, oprichter van Mews, zei: "De markt is rijp voor consolidatie. Na de succesvolle overnames van negen bedrijven tot nu toe, stimuleert de financiering van Vista Credit Partners onze positie om te blijven investeren in M&A met Mews Ventures."

Het afgelopen jaar heeft Mews een aanzienlijk momentum en voortdurende groei laten zien, met de volgende mijlpalen die daarbij zijn bereikt:

Een waardering van meer dan $ 1 miljard

miljard Het klantenbestand uitgebreid naar meer dan 5.500 merken wereldwijd, waaronder The Strawberry Group, The Social Hub en Airelles.

250% meer klanten in Noord-Amerika in de afgelopen 12 maanden

Wereldwijd meer dan 75.000 platformgebruikers in hospitality

Uitgeroepen tot beste PMS van 2024 door Hotel Tech Report

54% groei van bruto betalingsvolume naar $ 8 miljard year-to-date

Mews is ook verder gegaan met het toevoegen van innovatieve productfunctionaliteiten, van een AI-gestuurde slimme zoekfunctie om gebruikers te voorzien van een contextrijke, intelligente assistent tot de volgende generatie van de Mews Kiosk, die de tijd die hotels aan check-ins kwijt zijn met een derde heeft verkort.

Amy Mathews, Managing Director bij Vista Credit Partners, voegt hieraan toe: "Als een integraal property management system voor hospitalitymerken over de hele wereld, helpt het cloud-gebaseerde platform van Mews bij het automatiseren van operationele, zakelijke en betalingsprocessen, terwijl het personeel in staat wordt gesteld om de best mogelijke gastervaringen te verzorgen. We zijn verheugd om Mews te voorzien van een flexibele kapitaaloplossing die specifiek is afgestemd op de ambitieuze groeiplannen terwijl het team transformatie stimuleert in de snel digitaliserende wereldwijde hospitalitysector."

Over Mews

Mews is het toonaangevende platform voor het nieuwe tijdperk van hospitality. Meer dan 5.500 accommodaties in meer dan 85 landen worden mogelijk gemaakt door Mews. De Mews Hospitality Cloud is ontworpen om de bedrijfsvoering van moderne hoteliers te stroomlijnen, de gastervaring te transformeren en meer winstgevende bedrijven te creëren. Klanten zijn onder andere Generator-Freehand, The Strawberry Group, The Social Hub en Airelles. Mews is door Hotel Tech Report uitgeroepen tot Best PMS (2024) en opgenomen in de lijst van Best Places to Work in Hotel Tech (2021, 2022, 2024), en bij de World Travel Tech Awards uitgeroepen tot World's Best Hotel PMS Provider (2023) en World's Best Independent Hotel PMS Provider (2022, 2023). Mews heeft 335 miljoen dollar opgehaald bij investeerders, waaronder Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik en Revaia, om de hospitalitysector aanzienlijk te veranderen.

Over Vista Credit Partners

Vista Credit Partners is de krediet-investeringstak van Vista Equity Partners en is een strategische investeerder en financieringspartner die zich richt op de groeiende zakelijke software-, data- en technologiemarkten. Vista Credit Partners hanteert een zeer gedisciplineerde benadering van kredietbeleggingen en behoudt tegelijkertijd de flexibiliteit om beleggingen na te streven die de beste relatieve waarde bieden en om over de hele kapitaalstructuur te beleggen. Per 31 maart 2024 is Vista Credit Partners gegroeid naar een beheerd vermogen van meer dan 8,1 miljard dollar. Sinds de oprichting in 2013 en per 30 juni 2024 heeft Vista Credit Partners meer dan 12,2 miljard dollar geïnvesteerd. Ga voor meer informatie naar www.vistacreditpartners.com.

Vista Credit Partners biedt oplossingen die zijn afgestemd op strategische doelstellingen met groeivriendelijke voorwaarden en een investeringshorizon op de lange termijn in zowel de particuliere als de breed gesyndiceerde markten. Hierbij worden er overeenkomsten gesloten, zowel rechtstreeks met door de oprichter geleide bedrijven, via sponsorrelaties als via het uitgebreide netwerk van experts, adviseurs en andere intermediairs om groei te ondersteunen en waarde te ontsluiten door middel van creatieve kapitaaloplossingen en operationeel partnerschap. Vista Credit Partners heeft sinds zijn oprichting meer dan 620 software- en technologietransacties afgerond.

Mediacontacten

Mews

Katie Halfhead: +447795821799 / [email protected]

Vista Credit Partners

Brian W. Steel: (212) 804-9170 / [email protected]