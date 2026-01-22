Mews obtient un investissement de 300 millions de dollars et consolide sa position de leader mondial en matière de système de gestion hôtelière

EQT Growth mène une levée de fonds de série D pour accélérer l'intégration de l'IA au fonctionnement des hôtels du monde entier, avec la participation de nouveaux investisseurs tels que Atomico et HarbourVest.

Cet investissement valorise Mews à 2,5 milliards de dollars.

Le volume de transactions effectuées sur la plateforme Mews a atteint 19,7 milliards de dollars en 2025.

PARIS, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Mews, le système de gestion de l'hôtellerie nouvelle génération, annonce aujourd'hui avoir levé 300 millions de dollars lors d'un financement de série D mené par EQT Growth, réunissant de nouveaux investisseurs tels que Atomico et HarbourVest Partners et des investisseurs historiques comme Kinnevik, Battery Ventures et Tiger Global. Cet investissement est un tournant pour la technologie hôtelière et valorise l'entreprise à 2,5 milliards de dollars. À l'issue d'une année marquée par une croissance forte et durable, pendant laquelle la marge brute du SaaS a bondi de 55 %, cette levée de fonds positionne Mews comme le fournisseur leader de technologies hôtelières pour les établissements de toute taille.

En effet, en 2025, la société a atteint les résultats suivants :

Un portefeuille de 15 000 clients, et plus de 132 000 hôteliers actifs chaque mois dans 85 pays.

42,3 millions de réservations enregistrées, dont 3,2 millions via Mews Kiosk 1 .

. Un volume de transactions d'une valeur de 19,7 milliards de dollars.

Une accélération de 55 % de la croissance de sa marge brute.

Plus d'un demi-milliard (537 millions de dollars) de revenus supplémentaires pour les hôteliers par le biais de sa fonctionnalité propriétaire Mews Spaces2 , alimentée par plus de deux millions de réservations d'espaces qui ne sont pas des chambres.

« Avec la participation de EQT Growth et de nouveaux investisseurs comme Atomico et HarbourVest, nous disposons du soutien nécessaire pour continuer à nous développer plus vite que quiconque dans le secteur », déclare Matt Welle, PDG de Mews. « Nous concevons un système de gestion qui modifie la façon dont les hôteliers interagissent avec leurs clients. Mews sert à gérer la complexité des opérations pour que les hôteliers puissent se concentrer sur l'essentiel, à savoir rendre l'hôtellerie encore plus amusante, rentable et épanouissante. »

Grâce à ce financement, Mews va accroître ses investissements dans l'intelligence artificielle en intégrant des systèmes pilotés par des agents à sa plateforme pour automatiser les processus complexes, réduire la charge mentale du personnel, améliorer considérablement l'expérience client et accélérer la conception et le déploiement des produits. Ainsi, les établissements pourront :

Orchestrer leurs opérations en temps réel avec l'automatisation intelligente.

Optimiser leurs revenus et leurs bénéfices grâce à des informations sur le comportement des clients.

Se développer sans le fardeau de la dette des technologies héritées.

Simplifier radicalement leurs processus dans le but d'intégrer plus rapidement de nouvelles équipes.

« L'hôtellerie, c'est l'art de créer des expériences », explique Richard Valtr, fondateur de Mews. « Le marché valide clairement notre produit, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est formidable de voir l'avance que nous avons pris sur n'importe quelle autre société du secteur en matière d'IA et d'hôtellerie agentique. La période est passionnante pour renforcer notre vision, qui consiste à faire des hôtels Mews les établissements les plus rentables du secteur. »

Une nouvelle norme pour un secteur mondial

« J'ai le plaisir de connaître l'équipe Mews depuis plusieurs années et d'observer la société évoluer d'une vision audacieuse à une organisation capable de délivrer des résultats à grande échelle », confie Kirk Lepke, Partner chez EQT Growth. « L'hôtellerie est l'un des secteurs les plus vastes au monde, et pourtant, ses principaux systèmes ont des décennies de retard. Mews conçoit une norme technologique moderne, un système de gestion hôtelière basé sur l'IA qui contribue à atténuer ce cloisonnement observé dans le secteur. Toute l'équipe EQT Growth est absolument enthousiaste à l'idée de ce financement et de ce partenariat avec Mews. »

Mews va également accélérer le développement de Mews Payments, et de son infrastructure Fintech plus largement, en intégrant les commerces au sein des opérations des hôtels afin de positionner Mews en tant que lien entre l'expérience et les revenus. De plus, la société va poursuivre son ambitieuse expansion à l'international dans ses principales zones géographiques, à savoir l'Amérique du Nord et l'Europe. Elle compte également pénétrer de nouveaux marchés.

« Matt et Richard ont conçu une plateforme phare qui définit une norme, avec la profondeur, le rythme d'innovation et la portée mondiale nécessaires à l'hôtellerie moderne », déclare Laura Connell, Partner chez Atomico. « Les concepteurs les plus ambitieux de l'hôtellerie mettent tout en œuvre pour constamment améliorer les expériences qu'ils offrent à leurs clients finaux. Pour y parvenir, ils ont besoin d'une technologie capable de répondre aux attentes toujours plus élevées en matière de rapidité, de service et de personnalisation. Mews est l'acteur clé de l'avenir de l'hôtellerie, si bien que l'équipe est en bonne voie de développer une société symbole de toute une génération. »

Cet investissement survient peu de temps après la quatorzième acquisition de Mews, DataChat, plateforme leader en analyse par IA générative. En janvier 2026, Mews a été nommé Meilleur système de gestion hôtelière pour la troisième année consécutive et Meilleur système de point de vente (POS) au monde par les clients et partenaires de Hotel Tech Report. Ces prix sont le reflet de sa capacité à innover à la fois sur les aspects opérationnels et commerciaux de l'hôtellerie.

La levée de fonds est soumise à des conditions réglementaires de clôture classiques.

1 Fonctionnalité Mews de gestion des espaces qui permet à un établissement de gérer et de vendre tout type d'espace (et pas seulement des chambres) directement dans le système de gestion hôtelière (PMS).

2 Borne de check–in et check–out en libre-service qui permet aux clients de gérer eux-mêmes leurs arrivée et départ.

À propos de Mews

Mews est le système de gestion hôtelière qui unifie les processus liés aux revenus, aux opérations et au parcours client afin d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et d'aider le personnel à créer des expériences remarquables pour les clients. La plateforme Mews rassemble le PMS, le POS, le RMS, le service d'étage et les paiements, pour ainsi aider les hôteliers à passer d'une gestion d'établissement à la gestion de profits. Utilisé par 15 000 clients dans 85 pays, Mews a été couronné Meilleur PMS (2024, 2025, 2026), Meilleur POS (2026) par Hotel Tech Report et figure depuis six années consécutives parmi les Meilleurs lieux de travail de l'Hotel Tech.

