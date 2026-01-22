Mews sichert sich Investition von 300 Millionen US-Dollar und festigt Position als weltweit führendes Betriebssystem für das Gastgewerbe

EQT Growth führt Serie-D-Runde. Ziel ist die Entwicklung von KI-Funktionalitäten für die Hotellerie. Neue Investoren: Atomico und HarbourVest

Unternehmensbewertung steigt auf 2,5 Milliarden US-Dollar

Plattform-Transaktionsvolumen erreichte 2025 19,7 Milliarden US-Dollar

NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mews, das Betriebssystem für das Gastgewerbe, hat heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Runde wurde von EQT Growth angeführt, mit Beteiligung der neuen Investoren Atomico und HarbourVest Partners sowie der bestehenden Investoren Kinnevik, Battery Ventures und Tiger Global. Die Investition bewertet Mews mit 2,5 Milliarden US-Dollar und markiert einen Meilenstein für die Technologieentwicklung im Gastgewerbe. Nach einem Jahr mit starkem, nachhaltigem Wachstum – darunter ein Anstieg des Bruttogewinns aus dem SaaS-Geschäft um 55 Prozent – etabliert sich Mews mit dieser Finanzierung als führender Technologieanbieter für Hotels jeder Größe.

Im Jahr 2025 erzielte Mews:

einen Kundenstamm von 15.000 Hotels mit über 132.000 monatlich aktiven Nutzer/-innen in 85 Ländern

42,3 Millionen eingecheckte Reservierungen, davon 3,2 Millionen über Mews Kiosk¹

ein Transaktionsvolumen von 19,7 Milliarden US-Dollar über die Plattform

ein Wachstum des Bruttogewinns aus dem SaaS-Geschäft um 55 Prozent

537 Millionen US-Dollar zusätzlichen Umsatz für Hotels durch das Feature Mews Spaces² mit über zwei Millionen nicht-zimmerbezogenen Reservierungen

„Mit EQT Growth und den neuen Investoren Atomico und HarbourVest an Bord haben wir die Rückendeckung, um uns schneller weiterzuentwickeln als jedes andere Unternehmen in der Branche", sagt Matt Welle, CEO von Mews. „Wir entwickeln ein Betriebssystem, das die Art und Weise verändert, wie Hoteliers mit ihren Gästen interagieren. Mews übernimmt die operative Komplexität damit sich Gastgeber:innen auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Gastfreundschaft profitabler, erfüllender und inspirierender zu gestalten."

Die Finanzierung ermöglicht es Mews, seine Investitionen in künstliche Intelligenz massiv auszuweiten. Agentengestützte Systeme werden tief in die Plattform integriert, um komplexe Abläufe zu automatisieren, die kognitive Belastung für Mitarbeitende zu reduzieren, das Gasterlebnis deutlich zu verbessern und die Entwicklung sowie Einführung neuer Produkte zu beschleunigen. Das soll Gastgeber in die Lage versetzen:

Betriebsabläufe in Echtzeit intelligent zu steuern

Umsatz und Profitabilität durch tieferes Gästeverständnis zu optimieren

Ohne Altlasten veralteter Technologien effizienter zu arbeiten

Arbeitsabläufe so radikal zu vereinfachen, wodurch sich die Einarbeitungszeit für Mitarbeitende deutlich verkürzt

„Gastfreundschaft ist das Geschäft mit Erlebnissen", sagt Richard Valtr, Gründer von Mews. „Die Resonanz aus dem Markt – sowohl in den USA als auch in Europa – ist eindeutig. Es ist großartig zu sehen, wie wir anderen Unternehmen in der Branche in Bereichen wie KI und agentenbasierter Gastfreundschaft deutlich voraus sind. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere Vision zu bekräftigen: Hotels, die mit Mews arbeiten, sollen die profitabelsten der Branche werden."

Ein neuer Standard für eine globale Branche

„Ich hatte über mehrere Jahre hinweg das Vergnügen, das Mews-Team kennenzulernen und mitzuerleben, wie sich das Unternehmen von einer mutigen Vision zu einer Organisation mit echter Wachstumsdynamik entwickelt hat", so Kirk Lepke, Partner bei EQT Growth. „Das Gastgewerbe zählt zu den größten Branchen der Welt, doch seine Kernsysteme sind vielerorts noch immer Jahrzehnte im Rückstand. Mews setzt einen modernen Technologiestandard – ein KI-gestütztes Betriebssystem für Hotels, das die bestehende Fragmentierung der Branche auflöst. Wir bei EQT Growth freuen uns sehr, diese Runde anzuführen und mit Mews gemeinsam die Zukunft der Branche maßgeblich mitzugestalten."

Mews wird außerdem den Ausbau von Mews Payments und der breiteren Fintech-Infrastruktur vorantreiben. Damit soll der Zahlungsverkehr und kommerzielle Prozesse tief in die Betriebsabläufe integriert und Mews als Bindeglied zwischen Gästeerlebnis und Umsatz positioniert werden. Darüber hinaus setzt das Unternehmen seine ehrgeizige internationale Expansion in den Kernmärkten Nordamerika und Europa fort und erschließt gezielt neue Märkte.

Matt und Richard haben eine wegweisende Plattform aufgebaut – mit der Tiefe, Innovationsgeschwindigkeit und globalen Reichweite, die modernes Gastgewerbe heute verlangt", so Laura Connell, Partnerin bei Atomico. „Die ambitioniertesten Akteure der Branche wollen ihren Gästen kontinuierlich bessere Erlebnisse bieten – und brauchen dafür Technologie, die mit steigenden Erwartungen an Geschwindigkeit, Service und Personalisierung Schritt halten kann. Mews ist der zentrale Enabler für die Zukunft der Hotellerie – und das Team ist auf dem besten Weg, ein Unternehmen von branchenprägendem Format aufzubauen.

Die Investition folgt kurz nach der vierzehnten Übernahme von Mews: DataChat, der führenden Plattform für generative KI-gestützte Analysen. Im Januar 2026 wurde Mews von Kund:innen und Expert:innen des Hotel Tech Report zum dritten Mal in Folge als weltweit bestes Property Management System sowie als bestes Kassensystem für Hotels ausgezeichnet – ein Beleg für die führende Rolle des Unternehmens in den operativen und kommerziellen Bereichen des Gastgewerbes.

Die Finanzierungsrunde steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Abschlussbedingungen.

1 Mews Spaces ermöglicht es Gastgebern, unterschiedlichste Flächen und Räume (nicht nur Zimmer) direkt im Property-Management-System (PMS) zu verwalten und zu verkaufen.

2 Mews Kiosk: Ein Self-Service-Modul für Check-in und Check-out, mit dem Gäste An- und Abreise eigenständig abwickeln können.

Über Mews

Mews ist das Betriebssystem für das Gastgewerbe. Es vereint Arbeitsabläufe in den Bereichen Umsatz, Betrieb und Guest Journey, damit Teams Routinetätigkeiten automatisieren und sich auf unvergessliche Gästeerlebnisse konzentrieren können. Die Mews Plattform umfasst PMS, POS, RMS, Housekeeping und Payments und unterstützt Hoteliers dabei, von der reinen Verwaltung zur profitablen Steuerung ihrer Betriebe zu wechseln. Mit 15.000 Kunden in 85 Ländern wurde Mews als Bestes PMS (2024, 2025, 2026), Bestes POS (2026) und sechs Jahre in Folge als einer der besten Arbeitgeber der Hoteltech-Branche von Hotel Tech Report ausgezeichnet.

