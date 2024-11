Mexican American Opportunity Foundation anuncia la 56ª Ceremonia Anual de Premios Azteca

Celebrando el liderazgo de la comunidad con entretenimiento en vivo por Los Lobos

LOS ÁNGELES, 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Mexican American Opportunity Foundation (MAOF) se enorgullece en anunciar su 56ª edición anual de los Aztec Awards, programada para la noche del jueves 14 de noviembre de 2024, en The Novo at LA Live en el centro de Los Ángeles. Este prestigioso evento honrará a destacados líderes en negocios, filantropía, gobierno, entretenimiento y deportes, al tiempo que proporcionará una noche de entretenimiento en vivo con la actuación de la legendaria banda Los Lobos.

Los homenajeados de este año incluyen:

Castulo de la Rocha , presidente y director ejecutivo de AltaMed Health Services, recibió el Premio Corporativo por su compromiso de mejorar el acceso a la atención médica en las comunidades desatendidas.

, presidente y director ejecutivo de AltaMed Health Services, recibió el por su compromiso de mejorar el acceso a la atención médica en las comunidades desatendidas. Jessica Marie Garcia , aclamada actriz, recibirá el Entertainment Award por su influyente presencia y defensa en la industria del entretenimiento.

, aclamada actriz, recibirá el por su influyente presencia y defensa en la industria del entretenimiento. El congresista estadounidense Tony Cárdenas está siendo reconocido con el Premio del Gobierno por su dedicación al servicio público y la representación comunitaria.

está siendo reconocido con el por su dedicación al servicio público y la representación comunitaria. Azucena Maldonaldo , distinguida golfista y fundadora de la Asociación Latina de Golfistas, recibirá el Premio al Deporte por sus esfuerzos en la promoción de la diversidad y la inclusión en el deporte.

Los invitados especiales adicionales incluyen:

Matt Cardeno: actor, Tyler Perry's Ruthless; Andy Vargas: cantante de Santana; Natasha Esca: actriz, Narcos: México, Waking Up With You; Grecie Santos: actriz, Jane The Virgin; Natasha Perez: actriz, Selena: The series; Victor Ortiz: boxeador profesional; Mikey Garcia: boxeador profesional; Josesito Lopez: boxeador profesional; Adriana Fonseca: actriz, Under the Reigns of Love, Fearless Heart; Paul Chinaavez : actriz, Ashley Garcia's Expanding Universe.

"Nos sentimos honrados de celebrar a los líderes extraordinarios que encarnan los valores y la resiliencia de nuestra comunidad", dijo el Dr. Ciriaco Pinedo, Presidente y CEO de la Mexican American Opportunity Foundation. "Los Premios Azteca no solo son un tributo a los logros individuales, sino también un testimonio de la fuerza colectiva de la comunidad latina en California. Esperamos una noche inspiradora que respalde nuestra misión de elevar y empoderar a las generaciones venideras ".

Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores:

MAOF expresa su sincero agradecimiento a sus patrocinadores participantes por su generoso apoyo, incluido el patrocinador principal, MAOF Properties, Inc., así como AltaMed, SoCalGas, US Bank, Elite Business Source, Heffernan Insurance Brokers, Adventist Health, Kaiser Permanente, Walmart, Telemundo NBC Universo, AT&T, LA Department of Water & Power, Aflac, Atomic Investments Inc., aalr Atkinson, Andelson, Loya, Ruud & Romo, LA County Supervisor Hilda L. Solis, North Star Alliances, Beserra Consulting, LA County Supervisor Lindsey Horvath, AmTrust y Mutual of America Financial Group.

Acerca de MAOF:

Desde su fundación en 1963, la Mexican American Opportunity Foundation (MAOF) se ha dedicado al mejoramiento socioeconómico de la comunidad latina en California. Al fomentar el orgullo por la herencia mexicoamericana, MAOF brinda servicios sociales esenciales en cuatro pilares: educación de la primera infancia, servicios para personas mayores, desarrollo comunitario y asociaciones comunitarias. Visite www.MAOF.org para obtener más información.

FUENTE Mexican American Opportunity Foundation