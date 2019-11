MEXICÁNICOS llega a California y festeja su episodio 50 con una de las bandas más populares de la música mexicana

El creativo y temperamental Martín Vaca, junto a todo su equipo, saben que la imaginación no tiene límites, y en esta temporada están dispuestos a demostrarlo nuevamente volviendo a la vida un exclusivo Shelby mexicano, una Bronco 79 sobre un chasis de última generación y una limusina Hummer con proyección futurista. Además, por primera vez un avión llega al taller y Martín debe alistar a su mejor equipo para pintar el vehículo siguiendo las exigentes normas que imponen las reglas aeronáuticas. Las novedades también incluyen un nuevo Chile Bus, un bus que rinde homenaje al agave y un nuevo nieto.

MEXICÁNICOS es una producción de Nippur Media. Michela Giorelli y Rafael Rodríguez son los productores ejecutivos para Discovery en Español. La serie también estará disponible en el app "Discovery en Español GO" y los fans podrán acceder a material exclusivo, videos inéditos, datos curiosos y entrevistas en Facebook e Instagram @mexicanicos. www.facebook.com/mexicanicos y www.instagram.com/mexicanicos.

