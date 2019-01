MGI ogłasza zainstalowanie 1000 sekwenserów i otwiera program wczesnego dostępu do przełomowego ultra wysokoprzepustowego sekwensera MGISEQ-T7

Model MGISEQ-T7 znacznie zwiększa szybkość, przepustowość i elastyczność sekwencjonowania DNA przez umożliwianie jednoczesnego lecz niezależnego działania do czterech kuwet przepływowych w pojedynczym cyklu. Innowacyjna platforma czterech kuwet umożliwia podłączenie wielu kuwet przepływowych z różnymi długościami odczytu i zastosowaniami do przetwarzania osobno w dowolnym czasie. Sekwencjonowanie PE150 zajmuje poniżej 24 godzin przy pełnym załadowaniu. Własnościowe technologie firmy MGI, w tym DNBseq™ wykorzystywana w modelu T7, zapewniają bardzo wysoką dokładność i zwiększają wydajność przez usprawnienie systemów kuwet, płynów, biochemii i optyki. Platforma może zapewniać do 6 TB danych dziennie, co odpowiada nawet 60 całym genomom ludzkim.

Technologia firmy MGI poprawia szybkość, skuteczność i przystępność cenową projektów zdrowotnych obejmujących duże grupy ludności. W przeszłości program sekwencji genomu populacji liczącej 100 000 osób trwałby od czterech do sześciu lat, a dziś za pomocą sekwenserów MGISEQ-T7 tego typu projekty można realizować w zaledwie rok przy dużo niższych kosztach.

Program wczesnego dostępu wspiera współpracę w zakresie rozwoju technologii i zastosowań genetycznych, a także pozwala na dostosowywanie instrumentów i reagentów oraz wdrażanie innowacyjnych modeli finansowych. Firma MGI planuje ekspansję programu na skalę międzynarodową w nadchodzącym roku. Platforma firmy MGI cieszy się coraz większym zainteresowaniem na całym świecie, a jak do tej pory wydano już 135 publikacji z wykorzystaniem sekwenserów MGI i wytworzono ponad 20 petabajtów danych.

Poza portfelem sekwenserów firma MGI rozwinęła portfolio produktów obejmujące stacje robocze do zautomatyzowanego przygotowywania próbek w odpowiedzi na zapotrzebowanie na ultra wysoko przepustowe sekwencjonowanie genomu. W prezentacji dr Jiang omówił także serię stacji roboczych MGISP służących do przygotowywania próbek, serię MegaBOLT do przyspieszania analityki bioinformatycznej oraz oprogramowanie ZLIMS do zarządzania laboratoriami z procesami sekwencjonowania NGS.

Na kongresie J.P. Morgan Healthcare Conference firma MGI ogłosiła także nawiązanie międzynarodowej współpracy z firmą Paragon Genomics, liderem w dziedzinie docelowego wzbogacania na bazie amplikonów oraz rozwiązań przygotowywania bibliotek w sekwencjonowaniu nowej generacji NGS. Firma MGI będzie prowadzić dystrybucję paneli CleanPlex®NGS marki Paragon Genomics do wykorzystania z platformami sekwencyjnymi MGI we wszystkich terytoriach świata poza USA. Natomiast Paragon Genomics zostanie dystrybutorem stacji roboczych zautomatyzowanego przygotowywania próbek MGI w USA i Kanadzie.

Firma MGI Tech Co., Ltd. (MGI), spółka podległa BGI Group, jest zobowiązana do umożliwiania skutecznej i przystępnej cenowo służby zdrowia dla wszystkich. W oparciu o własnościową technologię firma MGI produkuje urządzenia sekwencyjne, sprzęt, materiały eksploatacyjne i reagenty wspierające badania zdrowotne, medycynę i opiekę nad zdrowiem. Platformy multi „omiczne" firmy MGI obejmują sekwencjonowanie genetyczne, masową spektrometrię oraz obrazowanie. Przez zapewnianie kompleksowych rozwiązań obejmujących całą długość życia w czasie rzeczywistym firma realizuje misję opracowywania i promowania zaawansowanych narzędzi medycyny na potrzeby opieki zdrowotnej przyszłości.

Firma BGI zrodziła się w 1999 r. z wizji wykorzystania genomiki na korzyść ludzkości, a dziś jest jednym z największych przedsiębiorstw na polu genomiki na świecie. Skupiając się głównie na badaniach i zastosowaniu w opiece zdrowotnej, farmacji, konserwacji i środowisku, grupa BGI Group może poszczycić się udowodnionymi wynikami badań na wysokimi poziomie, które zaowocowały ponad 2130 publikacjami. Celem BGI jest upowszechnienie przełomowej genomiki wśród międzynarodowych badaczy i na rynkach klinicznych przez integrację jak najszerszej gamy wiodących technologii branżowych, w tym własne platformy sekwencyjne BGI, korzyści skali oraz eksperckie zasoby w zakresie bioinformatyki. Firma BGI zapewnia także kompleksowe portfolio przełomowych produktów do testów na obecność najczęściej występujących chorób, tym samym umożliwiając lekarzom i pacjentom na całym świecie dostęp do diagnostyki i medycyny spersonalizowanej na bazie genomiki.

