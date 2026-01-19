MGI Tech permet à l'Université de Lisbonne d'étudier l'impact de la poussière saharienne sur l'agriculture portugaise - Les vignobles comme étude de cas clé

Les épisodes de poussière ont été multipliés par douze, entraînant des millions de micro-organismes dans les sols portugais.

La technologie du séquençage permet de détecter les risques et de débloquer des opportunités biotechnologiques pour renforcer la résilience et la qualité de l'agriculture sur le site

LISBONNE, Portugal, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd, une société dédiée au développement d'outils et de technologies de base qui stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, soutient la Faculté des sciences de l'Université de Lisbonne pour identifier et surveiller les micro-organismes transportés par la poussière saharienne en appliquant une technologie de séquençage avancée. L'objectif est de comprendre comment ces bioaérosols – de plus en plus fréquents en raison du changement climatique – transforment les sols agricoles portugais et affectent la qualité et la productivité des vignobles dans les régions viticoles portugaises, tout en identifiant les possibilités d'amélioration de la productivité, de la qualité et de la durabilité des cultures.

From Dust to Harvest Professor_Ricardo_Dias__University_of_Lisbon

Le Portugal, en particulier le sud, se trouve le long de l'une des principales voies de dépôt de la poussière saharienne. Ces intrusions transportent des millions de micro-organismes, identifiables par l'analyse de l'ADN, qui peuvent modifier profondément les microbiomes du sol et des plantes, et influencer la fertilité du sol, la résistance aux maladies, la qualité du raisin et le rendement des cultures – des facteurs clés pour la durabilité et la compétitivité du secteur agricole. Les connaissances acquises devraient permettre d'élaborer des pratiques durables pour un plus grand nombre de cultures et d'écosystèmes agricoles.

Grâce à la technologie de séquençage à haute sensibilité de MGI Tech, notamment la plateforme DNBSEQ-G99, capable d'analyser des millions de micro-organismes en temps réel et avec une grande sensibilité, ULisboa cartographie la composition microbienne des poussières, des sols et des plantes, ce qui permet d'anticiper les risques et d'identifier les opportunités biotechnologiques.

« L'impact de la poussière est bidirectionnel : elle peut comporter des risques qui menacent la productivité, mais elle est également porteuse de micro-organismes ayant un potentiel biotechnologique. Nous devons surveiller et comprendre les deux côtés pour protéger et améliorer la résilience agricole portugaise », explique le professeur Ricardo Dias, chercheur à l'Université de Lisbonne.

Ces connaissances ouvrent la voie au développement de solutions d'agriculture de précision, notamment l'identification des micro-organismes bénéfiques, la détection précoce des pathogènes et la création de consortiums microbiens capables d'améliorer la résilience des vignobles.

« Le G99 nous a permis d'identifier, lors de la tempête Célia et au Portugal, un genre bactérien susceptible d'agir comme engrais naturel, ce qui démontre l'intérêt immédiat de ce type de surveillance », explique le professeur Ricardo Dias. « Nous avons également testé des consortiums microbiens non indigènes qui augmentent la résistance des vignobles, améliorent la qualité du raisin et réduisent le besoin de pesticides. Grâce à cette innovation en partenariat avec MGI, la résilience ne commence pas lorsque la poussière retombe – elle commence lorsque nous l'analysons. »

« Notre partenariat avec l'Université de Lisbonne montre comment le séquençage peut transformer la poussière en données, en commençant par les vignobles, mais aussi en construisant un système d'intelligence microbienne pour l'agriculture au sens large », a déclaré Duncan Yu, président de MGI.

Alors que le Portugal enregistre, en 2024, une baisse de 8 % de sa production de vin, selon le CEEV, et qu'il est confronté à un nombre croissant de problèmes en raison du changement climatique et d'une augmentation notable des intrusions de poussières sahariennes, ce projet représente une avancée majeure dans la protection de l'économie viticole nationale. L'intégration de la génomique dans l'agriculture ouvre la voie à de nouvelles méthodes de surveillance, de gestion et d'amélioration des sols et des cultures, renforçant ainsi la position du pays à l'avant-garde de l'innovation agricole et de la résilience climatique.

Veuillez regarder la vidéo ici.

A propos de la Faculté des Sciences de l'Université de Lisbonne | CIÊNCIAS ULisboa :

CIÊNCIAS a célébré son premier centenaire en 2011 et son histoire remonte à la création de la première université du Portugal, l'Université de Lisbonne, en 1288.

Elle est reconnue comme l'une des institutions d'enseignement et de recherche les plus prestigieuses du Portugal, en particulier dans le domaine des sciences et des domaines connexes. Cette reconnaissance est due à la qualité de ses programmes, qui comprennent 17 licences, 40 masters et 21 doctorats, ce qui se traduit par un taux d'employabilité de 98 %.

La faculté abrite 13 centres de recherche, reconnus par la Fondation pour la science et la technologie, et se distingue par son engagement en faveur de l'excellence dans la recherche et l'innovation. Cet engagement est évident dans sa performance par habitant, qui est la meilleure de l'Université de Lisbonne. Le centre d'innovation Tec Labs, situé sur le campus, accueille 35 start-ups, dont 6 internationales, axées sur la science et la santé.

Le campus de CIÊNCIAS occupe 1,5 hectare d'espace vert et dispose de centres de recherche hors campus, telles que le domaine Ribeira Abaixo dans la Serra de Grândola et le laboratoire maritime Guia à Cascais. La durabilité est une priorité, promue par le Laboratoire vivant pour la durabilité, qui comprend des projets d'innovation sociale et environnementale tels que HortaFCUL, FCULResta ou Ciências e Harmonia.

Chaque jour, environ 5 000 personnes traversent le campus, qui est fréquenté par 6 000 étudiants, 650 professeurs et chercheurs, ainsi que plus de 200 employés qui font partie de l'institution

À propos de MGI

MGI Tech Co., Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'attache à créer des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous focalisons sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits associés dans les domaines des sciences de la vie et des biotechnologies.

Nous fournissons des équipements et des systèmes numériques en temps réel, multi-omiques et à spectre complet pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et plusieurs autres secteurs. Fondé en 2016, MGI est aujourd'hui un leader mondial des sciences de la vie. La société est présente sur six continents et possède des installations dédiées à la recherche, à la fabrication, à la formation ainsi qu'au service après-vente à l'échelle mondiale.

MGI est l'une des rares entreprises capables de développer de manière indépendante et de produire en masse des séquenceurs de gènes de qualité clinique avec des capacités de débit variables, allant de Gb à Tb. Grâce à ses compétences inégalées, à ses produits de pointe et à son engagement pour un impact mondial, MGI continue d'influencer l'avenir des sciences de la vie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://global-mgitech.com/, LinkedIn, X et YouTube.

