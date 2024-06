MGI Tech und SeqOne schließen Partnerschaft, um umfassende Genomanalysen weiterzuentwickeln

PARIS, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. oder seine Tochtergesellschaften, zusammen „MGI"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von grundlegenden Tools und Technologien zur Förderung von Innovationen in der Biowissenschaft widmet, gab heute die Zusammenarbeit mit SeqOne bekannt, einem führenden Anbieter von KI-gestützter Software zur Unterstützung von Entscheidungen auf Basis genomischer Informationen, um Komplettlösungen für genomische Analysen von der Probe bis zum Bericht zu entwickeln und zu validieren, die auf die Bedürfnisse von Humangenetik- und Pathologielabors weltweit zugeschnitten sind.

Die Kooperation zwischen MGI und SeqOne umfasst drei Initiativen:

Validierung einer automatisierten, kosteneffizienten End-to-End-Lösung für HRD-Signaturen mit MGI DNBSEQ-G99

Die Zusammenarbeit zwischen einem Pathologie-Referenzlabor in Spanien, Agilent Technologies, MGI und SeqOne zielt auf die technische Validierung eines Routine-Workflows ab, der Agilent Panels, die Magnis lib prep-Automatisierung, MGI DNBSEQ-G99 und SeqOne somaHRD, eine klinisch validierte HRD-Signaturlösung, für 96 Proben einsetzt.

Diese Komplettlösung für molekulare Pathologielabore wird weltweit hochwertige, effiziente und flexible HRD-Tests ermöglichen, darunter Genomic Instability Score und BRCA-Tests.

Unterstützung und Validierung der tertiären SeqOne-Analyselösung, kompatibel mit MGI Megabolt für Germline Panels, Whole Exome und Whole Genome

Der MegaBOLT Bioinformatik-Analysebeschleuniger, ein von MGI selbst entwickeltes und auf MPS konzentriertes Hardware-Beschleunigungssystem, soll eine nahtlose Integration und Kompatibilität mit der KI-gestützten Variantenidentifizierungs- und Analyselösung von SeqOne gewährleisten.

Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen MegaBOLT und die SeqOne-Plattform zu kombiniert werden, um eine vielseitige, kosteneffiziente, intuitive und zeitsparende Lösung von der Probe bis zum Bericht bereitzustellen, die besonders für Labore der Humangenetik mit hohem Durchsatz attraktiv ist.

Validierung der SeqOne CE-IVD-Plattform für Keimbahn- und somatische Analysen zur Verwendung mit MGI-Sequenzern in der Routinediagnostik

Dieses technische Validierungsprojekt zielt darauf ab, die Kompatibilität der SeqOne-Plattform mit MGI-Sequenzierungsdaten zu bewerten. Dabei soll die Performance des Variantenaufrufs anhand einer Reihe von Referenzkontrollproben in Bezug auf QC, Empfindlichkeit und Präzision validiert werden.

„Wir sind sehr erfreut, unsere Zusammenarbeit mit SeqOne bekannt zu geben. Durch die Kombination der hochmodernen Sequenzierungstechnologie von MGI mit der innovativen Genomanalyse-Plattform von SeqOne sind wir in der Lage, echte Erkenntnisse und Lösungen für die personalisierte Medizin zu liefern", erklärt Dr. Yong Hou, General Manager, MGI Europa und Afrika. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, die Genomforschung voranzutreiben und Klinikern die benötigten Tools an die Hand zu geben, um ihren Patienten maßgeschneiderte Behandlungen anzubieten."

„Die Partnerschaft mit MGI unterstützt das Ziel von SeqOne, den Zugang zu hochentwickelten Genomanalysen zu erweitern, um die Ergebnisse der Gesundheitsversorgung zu verbessern", kommentiert Martin Dubuc, CEO bei SeqOne. „Weltweit untersuchen molekulare Labore, wie die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Technologien von MGI die Forschung und Diagnostik im Bereich der Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) voranbringen können. Wir freuen uns darauf, die CE-IVD-Plattform von SeqOne in das Angebot von MGI zu integrieren und so die Qualität, Sensitivität und Präzision von bioinformatischen Analysen zu verbessern."

Informationen zu MGI

MGI Tech Co. Ltd. (oder ihre Tochtergesellschaften, zusammen MGI genannt) hat sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie. Wir bieten Echtzeit- und Multi-Omics-Geräte und -Systeme für die Präzisionsmedizin, die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen. MGI wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Biowissenschaft entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Forschungs-, Produktions-, Schulungs- und Kundendiensteinrichtungen eingerichtet hat. MGI ist eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, eigenständig Gensequenzer in klinischer Qualität mit unterschiedlichen Durchsatzkapazitäten von Gbit bis Tb zu entwickeln und in Serie zu produzieren. Mit unvergleichlichem Fachwissen, innovativen Produkten und einem Engagement für globale Auswirkungen wird MGI auch in Zukunft den Weg der Biowissenschaften prägen. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://en.mgi-tech.com/https://en.mgi-tech.com/,https://www.linkedin.com/company/mgi-tech688114LinkedIn,https://twitter.com/MGI_TechnologyX undhttps://www.youtube.com/@MGIInternationalYouTube.

Informationen zu SeqOne

SeqOne ist ein schnell wachsendes Deep-Tech-Unternehmen, das sich der Umwandlung genomischer Daten in medizinisch verwertbare Erkenntnisse in der Onkologie sowie bei seltenen und erblichen Krankheiten widmet. Unsere Vision ist es, eine personalisierte Gesundheitsversorgung für jeden Patienten und überall auf der Welt zu ermöglichen. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu fortschrittlichen genomischen Erkenntnissen zu demokratisieren und Labore jeder Größe und an jedem Standort in die Lage zu versetzen, Patienten erschwingliche Lösungen für die personalisierte Medizin in großem Umfang anzubieten. Wir integrieren hochmoderne KI- und Big-Data-Technologien, um die Analyse genetischer Daten neu zu definieren. Unsere CE-IVD-Plattform bietet eine zeitsparende, flexible und kosteneffiziente Entscheidungshilfe, die es dezentralen Labors weltweit ermöglicht, Präzisionsdiagnostik zu betreiben. iLab wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem iLab Award und dem Hélène-Stark-Preis der ARC Cancer Foundation. Zu den Investoren gehören Elaia, IRDI Capital Investissement, Merieux Equity Partners, Omnes und Software Club. Weitere Informationen finden Sie unter www.seqone.com und Linkedin.

