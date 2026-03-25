MGM RESORTS INTERNATIONAL INICIA EXPERIENCIA "TODO INCLUIDO" EN EL STRIP DE LAS VEGAS

El nuevo paquete en Luxor y Excalibur combina opciones de hotel, gastronomía, entretenimiento y estacionamiento en un precio único, claro y sin sorpresas

LAS VEGAS, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con la llegada de los viajes de primavera y verano, MGM Resorts International lanza una experiencia "todo incluido" en el Strip de Las Vegas, que combina el alojamiento en el hotel, la tarifa diaria de estadía en el resort, la gastronomía, el entretenimiento y el estacionamiento en un único precio claro y por adelantado –a partir de $330 más impuestos, por estadías de dos noches para dos personas– en Luxor Hotel & Casino y en Excalibur Hotel & Casino.

25 de marzo de 2026 - MGM Resorts International lanza una experiencia "todo incluido" en Luxor y Excalibur en el Strip de Las Vegas, ya disponible para reservar. CORTESÍA: MGM Resorts International

Con disponibilidad para reservar desde ahora, el paquete vacacional de MGM Resorts ofrece una nueva forma de planificar la estadía en Las Vegas y, a la vez, proporciona la variedad y las atracciones que los huéspedes esperan de este destino turístico. Las estadías comienzan el 6 de abril, con precios dinámicos y sin restricciones de fechas, para garantizar una amplia accesibilidad durante todo el año.

La experiencia "todo incluido" comprende:

Estadía de dos noches en Luxor o Excalibur para dos personas, con todas las tarifas del hotel incluidas





para dos personas, con todas las tarifas del hotel incluidas Tres comidas al día por huésped, que incluyen desayuno, almuerzo y cena , válidas en una selección de restaurantes de MGM Resorts en Luxor, Excalibur, MGM Grand, Mandalay Bay y New York-New York, con menús especiales que cuentan con una amplia variedad de opciones y bebidas incluidas





, válidas en una selección de restaurantes de MGM Resorts en Luxor, Excalibur, MGM Grand, Mandalay Bay y New York-New York, con menús especiales que cuentan con una amplia variedad de opciones y bebidas incluidas Dos entradas para un espectáculo de MGM Resorts por estadía, con seis opciones diferentes que incluyen artistas favoritos y producciones exclusivas





con seis opciones diferentes que incluyen artistas favoritos y producciones exclusivas Dos pases para The Big Apple Coaster, la montaña rusa del New York-New York , una de las atracciones más emblemáticas y emocionantes del Strip





, una de las atracciones más emblemáticas y emocionantes del Strip Estacionamiento sin valet para un vehículo en cualquiera de las propiedades de MGM Resorts Las Vegas

"Las Vegas siempre se ha conocido por su diversa colección de experiencias inolvidables, y esta nueva opción combina muchas de ellas de una forma novedosa y atractiva", expresó Mike Neubecker, presidente y director de Operaciones de MGM Grand, Mandalay Bay, New York-New York, Luxor y Excalibur. "Al integrar la estadía en el hotel, la gastronomía, el entretenimiento y el estacionamiento en un precio claro desde el inicio, les ofrecemos a los huéspedes una manera práctica y sin esfuerzo de explorar nuestros hoteles y crear nuevos recuerdos sin complicaciones ni sorpresas".

Para reservar, visite mgmresorts.com/allinclusive.

Qué comprende la experiencia "todo incluido"

Cada paquete incluye una estancia de dos noches en una habitación estándar en Luxor o Excalibur, junto con las siguientes opciones:

Gastronomía: los huéspedes pueden deleitarse con las variadas ofertas gastronómicas en las propiedades de MGM Resorts en el sur del Strip, donde podrán disfrutar de seis comidas durante toda su estadía, que incluyen desayuno, almuerzo y cena. Para estadías de dos noches, cada uno de los dos huéspedes recibirá seis (6) vouchers digitales en total, a los que podrán acceder a través de la aplicación MGM Rewards. Cada comida incluye una bebida a escoger entre cerveza y vino, junto con bebidas sin alcohol. Los huéspedes recibirán menús especiales con una amplia variedad de opciones gastronómicas populares y deliciosas en diversos restaurantes. La propina no está incluida. Entre los establecimientos participantes están: Excalibur: The Buffet at Excalibur, TAP Sports Bar



Luxor: Diablo's Cantina, Pyramid Café, Public House, Backstage Deli



New York-New York: Tom's Watch Bar



Mandalay Bay: Noodle Shop



MGM Grand: MGM Grand Buffet, TAP Sports Bar

los huéspedes pueden deleitarse con las variadas ofertas gastronómicas en las propiedades de MGM Resorts en el sur del Strip, donde podrán disfrutar de seis comidas durante toda su estadía, que incluyen desayuno, almuerzo y cena. Para estadías de dos noches, de los dos huéspedes recibirá seis (6) vouchers digitales en total, a los que podrán acceder a través de la aplicación MGM Rewards. Cada comida incluye una bebida a escoger entre cerveza y vino, junto con bebidas sin alcohol. Los huéspedes recibirán menús especiales con una amplia variedad de opciones gastronómicas populares y deliciosas en diversos restaurantes. La propina no está incluida. Entre los establecimientos participantes están: Entretenimiento: se invita a los huéspedes a disfrutar de una noche en la ciudad con dos entradas para uno de los exclusivos espectáculos de MGM Resorts, entre ellos: Luxor: Blue Man Group, Carrot Top, FANTASY: The Strip's Sexiest Tease



Excalibur: The Australian Bee Gees Show, The Mac King Comedy Magic Show, Thunder from Down Under

se invita a los huéspedes a disfrutar de una noche en la ciudad con dos entradas para uno de los exclusivos espectáculos de MGM Resorts, entre ellos: The Big Apple Coaster: cada paquete incluye un pase por huésped para The Big Apple Coaster en New York-New York (dos pases en total), que alcanza velocidades de más de 67 mph y tiene una caída de 203 pies.





cada paquete incluye un pase por huésped para The Big Apple Coaster en New York-New York (dos pases en total), que alcanza velocidades de más de 67 mph y tiene una caída de 203 pies. Estacionamiento: la experiencia también incluye estacionamiento para un vehículo en cualquiera de las propiedades de MGM Resorts Las Vegas. No se incluye valet.

Todas las experiencias "todo incluido" ofrecen puntos en MGM Rewards y se pueden adquirir de manera consecutiva para prolongar la estadía. La oferta está disponible directamente a través de los canales de MGM Resorts y no se facilitará a través de agencias de viajes en línea.

Las opciones de gastronomía, entretenimiento y otros elementos del paquete deben utilizarse durante las fechas de la estadía.

Aunque la oferta de la experiencia "todo incluido" es solo para dos personas, el alojamiento admite hasta cuatro huéspedes. En el caso de que existan más de dos huéspedes en la habitación, se aplicará un recargo adicional y los huéspedes extra deberán asumir los costos de sus comidas, los pases a The Big Apple Coaster y las entradas a espectáculos. Los niños de hasta 10 años obtendrán comidas gratuitas a través del menú infantil en los restaurantes TAP y recibirán acceso gratuito al bufé en Excalibur y MGM Grand cuando vayan acompañados por un adulto. Asimismo, tendrán a su disposición un menú infantil de $10 en restaurantes seleccionados en Luxor y Excalibur.

Para obtener más información o hacer una reservación, visite mgmresorts.com/allinclusive.

ACERCA DE MGM RESORTS INTERNATIONAL

MGM Resorts International (NYSE: MGM) es una empresa internacional de juegos y entretenimiento de S&P 500® con destinos nacionales e internacionales que incluyen hoteles y casinos de primer nivel, espacios de última generación para reuniones y conferencias, increíbles experiencias de entretenimiento teatral y en directo, y una amplia gama de ofertas de gastronomía, ocio nocturno y tiendas. MGM Resorts crea experiencias inmersivas y emblemáticas a través de su conjunto de marcas inspiradas en Las Vegas. La cartera de MGM Resorts contempla 31 destinos exclusivos de hoteles y juegos a nivel mundial, que incluyen algunas de las marcas de resorts más reconocidas del sector. La sociedad conjunta paritaria BetMGM, LLC. de la empresa ofrece opciones de apuestas deportivas y juegos en línea en América del Norte a través de importantes marcas como BetMGM y partypoker, y LV Lion Holding Limited, filial de la empresa, ofrece opciones de apuestas deportivas y juegos en línea a través de las principales marcas del mercado en varias jurisdicciones en Europa y Brasil. La empresa está llevando a cabo en la actualidad una expansión específica en Asia a través del desarrollo de un resort integrado en Japón. Mediante su filosofía de "Focus on What Matters" (Enfocarse en lo importante), MGM Resorts se compromete a crear un futuro más sostenible y procura marcar una mayor diferencia en la vida de sus empleados, huéspedes y en las comunidades donde opera. Los empleados de MGM Resorts en todo el mundo están orgullosos de la empresa por haber sido reconocida como una de las World's Most Admired Companies® de la revista FORTUNE®. Para obtener más información, visítenos en mgmresorts.com. También conéctese con nosotros a través de @MGMResortsIntl en X, Facebook e Instagram.

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FUENTE MGM Resorts International