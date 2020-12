Mhome Group construit une maison modèle préfabriquée de 90 m² en seulement 33 heures

WUHAN, Chine, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.SZ), un important promoteur immobilier chinois dont le siège social se situe à Wuhan, a une fois de plus fait une percée dans le secteur de la construction préfabriquée en achevant la structure principale de sa première maison modèle préfabriquée en 33 heures seulement. La dernière réalisation du développeur est un excellent exemple de la manière dont le système de mur de cisaillement composite de Mhome Group, la chaîne de production intelligente entièrement automatisée et la plate-forme de gestion cloud intégrée se combinent pour combler une lacune sur le marché de la construction et de l'installation de bâtiments préfabriqués domestiques de faible hauteur.

Le dernier projet de Mhome Group est le premier bâtiment d'exposition préfabriqué de ce type dans la province de Hubei et s'enorgueillit d'une surface de construction de 90 mètres carrés. La maison a été construite en utilisant le système de mur de cisaillement composite de Mhome Group, qui assure un contrôle de haute précision et l'élimination des erreurs de déformation cumulées, les erreurs horizontales et verticales étant maîtrisées à moins de trois millimètres. Ainsi, le système garantit la stabilité et la qualité des structures malgré la rapidité de la construction.

« Les maisons préfabriquées et la fabrication de logements intelligents représentent l'avenir de l'industrie de la construction. En tant que solution durable, rentable et efficace, l'achèvement de la maison modèle préfabriquée de Mhome Group annonce une nouvelle ère de construction préfabriquée, alimentée par la fabrication de logements intelligents et une technologie avancée », a déclaré Liu Daoming, président de Mhome Group.

Le système de mur de cisaillement composite de Mhome Group fonctionne avec la chaîne de production intelligente entièrement automatisée du développeur et la plate-forme de gestion cloud intelligente au niveau de l'entreprise Mhome-YTWO, qui intègre la technologie BIM et la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour une construction PC très efficace. Ces maisons préfabriquées comblent une lacune importante sur le marché du développement et de l'installation de solutions de logement rural de faible hauteur qui sont rapides et rentables à construire, et qui garantissent des pratiques de construction de qualité, durables et viables.

Alors que le coût de la main-d'œuvre continue d'augmenter et que la demande de logements abordables monte en flèche, le système de mur de cisaillement composite du groupe Mhome et la technologie de construction intelligente apporteront de vastes avantages économiques, environnementaux et sociaux, permettant en fin de compte à un plus grand nombre de personnes de vivre une vie meilleure grâce à des logements magnifiques, faciles à utiliser et abordables.

À propos de Mhome Group

Mhome Group (000667.sz) a été créé en 1989 en tant que promoteur de biens immobiliers résidentiels et urbains, et est aussi un prestataire de services de construction en milieu urbain et rural. Basé à Wuhan, en Chine, Mhome est aujourd'hui une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la conception de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

