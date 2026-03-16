Miami recibe "Mi Cometa Interior", una experiencia formativa que invita a los jóvenes a comenzar a reconocer y expresar sus emociones sanamente

MIAMI, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El próximo 25 de abril de 2026, la Fundación Ismael Cala realizará en la Universidad Millennia Atlantic University, Dirección: 3801 NW 97th Ave, Doral, FL 33178, Miami, Florida. La primera jornada de Mi Cometa Interior, una experiencia formativa presencial de tres horas que invita a los jóvenes a reconocer y comprender sus emociones de manera sana, sentando bases para fortalecer su autoestima y desarrollar liderazgo desde adentro.

En un entorno cada vez más competitivo y cambiante, el rendimiento académico ya no es suficiente para garantizar el éxito a largo plazo. Hoy, la inteligencia emocional y el liderazgo se han convertido en habilidades fundamentales para que los jóvenes enfrenten con mayor seguridad los desafíos académicos, sociales y profesionales del futuro.

Inspirado en la metodología de impacto social El Vuelo de la Cometa, implementada desde 2019 y que ha alcanzado a más de 5,000 jóvenes en Guatemala, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Panamá y Estados Unidos, Mi Cometa Interior adapta este enfoque a un formato vivencial y concentrado que marca el inicio de un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal.

Un primer paso hacia el liderazgo

A través de la construcción de una cometa, los participantes sientan las bases para trabajar aspectos como:

Autoconocimiento





Regulación emocional





Toma de decisiones





Liderazgo personal

Durante la jornada (de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.), los jóvenes reciben herramientas prácticas que les permiten comenzar a reconocer y gestionar lo que sienten ante las distinta situaciones que experimentan en su cotidianidad, lo cual redunda en su autoconfianza y claridad sobre su potencial.

La experiencia es guiada por facilitadores certificados por la Fundación Ismael Cala, entre ellos psicólogos, educadores y especialistas en desarrollo juvenil, garantizando un entorno seguro y estructurado.

Una inversión en liderazgo con propósito

La inversión para participar es de $188.99 por joven, e incluye:

3 horas de formación vivencial para comenzar a desarrollar habilidades socioemocionales.





Materiales didácticos.





Termo.





Merienda.





Acompañamiento de facilitadores certificados.





Acceso al curso El Vuelo de la Cometa Virtual para Padres, un programa online de la Fundación Ismael Cala con herramientas de inteligencia emocional para fortalecer la comunicación y el acompañamiento a los adolescentes.

La inclusión del programa para padres refuerza la convicción de que el liderazgo no solo se construye en el joven, sino también en el entorno familiar.

Compromiso filantrópico

La Fundación Ismael Cala es una organización filantrópica sin fines de lucro dedicada a promover el bienestar emocional y el liderazgo consciente en adolescentes y jóvenes en el mundo.

A través de iniciativas de impacto social como El Vuelo de la Cometa y experiencias formativas como Mi Cometa Interior, la Fundación impulsa el desarrollo de habilidades socioemocionales con una mirada filantrópica y de sostenibilidad a largo plazo, contribuyendo a la transformación positiva de comunidades.

Información importante

Mi Cometa Interior es una experiencia socioeducativa enfocada en el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional y liderazgo. No sustituye procesos terapéuticos ni atención psicológica.

Los cupos son limitados a 50 participantes por jornada

Detalles del evento

25 de abril de 2026

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Millennia Atlantic University

(Dirección: 3801 NW 97th Ave, Doral, FL 33178, Estados Unidos)

Los padres interesados pueden reservar el cupo de su hijo a través del siguiente enlace:

Enlace de inscripción:

https://caladigital.thrivecart.com/icf-mi-cometa-interior-2026/

Detalles del evento

La Fundación Ismael Cala es una organización filantrópica sin fines de lucro dedicada a promover el bienestar emocional y el liderazgo consciente en adolescentes y jóvenes en el mundo.

A través de iniciativas de impacto social como El Vuelo de la Cometa y experiencias formativas como Mi Cometa Interior, la Fundación impulsa el desarrollo de habilidades socioemocionales con una mirada filantrópica y de sostenibilidad a largo plazo.

Su misión es fortalecer comunidades a través de la formación integral de nuevas generaciones, promoviendo liderazgo, conciencia emocional y transformación social con propósito.

FUENTE Fundación Ismael Cala