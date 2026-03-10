MiaoLab lance la série Living avec le Tower Power Strip - Rencontrer l'ami de votre bureau qui rebondit

SHENZHEN, Chine, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- MiaoLab, une marque de style de vie dynamique fondée en 2025, annonce aujourd'hui le lancement de MiaoLab Living, une nouvelle série de produits de style de vie conçus pour améliorer le quotidien grâce à des solutions domestiques axées sur la sécurité, intelligentes et intégrées de manière réfléchie.

Produit phare : MiaoLab Tower Power Strip

MiaoLab Living Tower Power Strip with surge protection and type-c fast charging in multiple colors

Le MiaoLab Tower Power Strip, une solution d'alimentation de sécurité conçue pour les ménages. Le produit utilise un emballage composé à plus de 90 % de matériaux recyclables et est doté d'un boîtier conçu pour réduire l'impact sur l'environnement.

La puissance au service des occasions partagées et de l'utilisation multi-appareils

Événements et fêtes de fin d'année : jusqu'à 3 680 W avec plusieurs prises, pour alimenter simultanément les haut-parleurs, l'éclairage et les appareils personnels.

Usage ménager et quotidien : conçu pour la sécurité avec une protection contre les surcharges, un boîtier ignifugé à 850°C et une durée de vie de plus de 10 000 cycles de branchement.

Bureaux pour jeux et appareils multiples : la protection contre les surtensions de 1 420J protège les consoles, les PC, les moniteurs et les périphériques contre les pics de tension.

Travail à domicile et aménagement du bureau : le format vertical et le cordon d'alimentation de deux mètres permettent d'organiser les bureaux et de les rendre plus flexibles.

La vie nomade et en camping-car : une base à bascule à redressement automatique et une conception verticale compacte garantissent une alimentation stable lors des déplacements.

Disponibilité :

la multiprise MiaoLab Tower Power Strip est disponible sur Amazon dans certaines régions. Pour obtenir les dernières informations sur les produits, veuillez consulter le site https://linktr.ee/MiaoLab.

Prochain lancement, MiaoLab Living Home Essentials :

MiaoLab Living étoffera bientôt son offre en proposant une gamme d'articles ménagers essentiels axés sur la sécurité, le confort et l'intelligence :

Prise murale intelligente - coupe automatiquement l'alimentation lorsque l'utilisateur s'approche à portée de main, grâce à une détection radar à grand angle qui contribue à réduire le risque d'accidents électriques.

Cela inclut des situations telles que des enfants qui s'approchent de la prise, des animaux qui mâchent les câbles ou l'utilisation d'appareils de cuisine avec les mains mouillées, ce qui renforce la sécurité au-delà des prises murales traditionnelles.

Vaisselle à base chauffante : conçus pour maintenir les aliments et les boissons à des températures de service optimales, ils améliorent l'expérience gastronomique.

Matelas de soutien personnalisé : conception ergonomique pour un soutien personnalisé, favorisant un sommeil plus profond et plus réparateur.

Récompensé par le prix iF Design 2026, le matelas présente une approche innovante de la conception ergonomique du sommeil.

À propos de MiaoLab Workshop

MiaoLab est un écosystème collaboratif qui relie les entrepreneurs, les investisseurs, les ingénieurs et les fournisseurs afin de commercialiser efficacement des idées innovantes. Sa philosophie, « Create as You Imagine, Build as You Wish », rationalise le parcours du concept à la vente.

Relations avec la presse :

Communications d'entreprise

MiaoLab Innovation Workshop Technology Co., Ltd

Email : [email protected]

Tél : +1-312-388-3301

Site Internet : www.miaolab.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927742/02.jpg