MiaoLab lanceert Living Series met Tower Power Strip - Maak kennis met de opverende partner voor uw bureau

SHENZHEN, China, 16 maart 2026 /PRNewswire/ -- MiaoLab, een dynamisch lifestylemerk dat in 2025 werd opgericht, heeft vandaag de lancering aangekondigd van MiaoLab Living, een nieuwe lifestyle-productserie die is ontworpen om het dagelijks leven te verbeteren door middel van op veiligheid gerichte, intelligente en doordachte geïntegreerde oplossingen voor in huis.

Vlaggenschipproduct: MiaoLab Tower Power Strip

MiaoLab Living Tower Power Strip with surge protection and type-c fast charging in multiple colors

De MiaoLab Tower Power Strip: een veilige stroomoplossing voor huishoudens. Het product maakt gebruik van verpakkingen van meer dan 90% recyclebare materialen en heeft een behuizing die is ontworpen om de impact op het milieu te verminderen.

Geschikt voor sociale gelegenheden en gedeeld gebruik met meerdere apparaten

Evenementen en feestelijke bijeenkomsten: vermogen tot 3680W, met meerdere stopcontacten voor het tegelijkertijd voeden van luidsprekers, verlichting en persoonlijke apparaten.

Gezinswoningen en dagelijks gebruik: ontworpen voor veiligheid met overbelastingbescherming, een vlamvertragende behuizing die bestand is tegen 850 °C en duurzaamheid van meer dan 10.000 insteekcycli.

Gaming en bureautafels met meerdere apparaten: de overspanningsbescherming tegen stroompieken van maximaal 1420 J beschermt consoles, pc's, monitors en randapparatuur.

Thuiswerk- en kantooropstellingen: verticale vormfactor en een stroomsnoer van 2 meter houden bureautafels georganiseerd en flexibel.

Mobilhomes en mobiel wonen: een zelfoprichtende, rolbare kunststoffen basis en een compact verticaal ontwerp zorgen voor stabiele krachtoverbrenging tijdens het verplaatsen.

Beschikbaarheid:

De MiaoLab Tower Power Strip is beschikbaar op Amazon in geselecteerde regio's. Voor de meest recente productinformatie kunt u terecht op https://linktr.ee/MiaoLab.

Komende MiaoLab Living Home Essentials:

MiaoLab Living zal binnenkort zijn aanbod uitbreiden met een uitgebreid assortiment huishoudelijke essentials gericht op veiligheid, comfort en intelligentie:

Smart Wall Socket: sluit automatisch de stroom af wanneer de gebruiker binnen armbereik nadert, met behulp van wijdhoekradardetectie om het risico op elektrische ongevallen te verminderen.

Dit omvat situaties zoals kinderen die het stopcontact naderen, huisdieren die op kabels kauwen of wanneer keukenapparatuur met natte handen wordt gebruikt, waardoor meer wordt gedaan voor de veiligheid dan bij traditionele stopcontacten.

Vaatwerk met verwarmende bodem: ontworpen om voedsel en dranken op een optimale serveringstemperatuur te houden en de eetervaring te verbeteren.

Gepersonaliseerde ondersteunende matras: ergonomisch ontworpen voor gepersonaliseerde ondersteuning, die een diepere, beter herstellende slaap bevordert.

De matras, bekroond met de 2026 iF Design Award, toont een innovatieve benadering van ergonomisch slaapontwerp.

Over de MiaoLab Workshop

MiaoLab is een samenwerkend ecosysteem dat ondernemers, investeerders, ingenieurs en leveranciers verbindt om innovatieve ideeën efficiënt op de markt te brengen. De filosofie van het bedrijf, "Create as You Imagine, Build as You Wish", stroomlijnt de reis van concept tot verkoop.

Contactpersoon voor de media:

Corporate Communications

MiaoLab Innovation Workshop Technology Co., Ltd

Email: [email protected]

Tel.: +1-312-388-3301

Website: www.miaolab.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927742/02.jpg