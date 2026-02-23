Mibro au MWC 2026 : coach sportif IA alliant précision et intelligence émotionnelle

SHENZHEN, Chine, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- Le fabricant de vêtements intelligents Mibro présentera son système AI Coach lors du Mobile World Congress 2026, pour démontrer comment une plateforme d'intelligence artificielle intégrée à une montre est en cours de développement afin de soutenir les connaissances spécifiques à l'entraînement sportif des joueurs de padel et des coureurs. Ce système combine l'analyse des mouvements de qualité professionnelle avec une compréhension profonde de chaque athlète pour soutenir la passion, éviter la fatigue excessive et soutenir l'évolution des performances.

Invitation to Visit Mibro at MWC 2026 – Hall 6, Booth 6C7

AI Coach, encore en cours de développement, est conçu pour accomplir les tâches d'un coach humain : observer les mouvements, identifier les tendances et mettre en évidence les domaines à améliorer. Des démonstrations en direct auront lieu du 2 au 5 mars à la Fira Barcelona (Hall 6, stand 6C7).

Le système reflète le pari de Mibro selon lequel l'avenir des dispositifs portatifs ne consiste pas seulement à suivre les données, mais aussi à comprendre l'être humain qui se cache derrière ces données. Mibro transforme un dispositif portatif, initialement un simple dispositif de suivi, en un compagnon qui vous accompagne et évolue avec vous, offrant des informations qui permettent d'équilibrer les performances, la récupération et le bien-être.

Le padel constitue un premier test naturel. Ce sport de raquette en plein essor repose entièrement sur le timing des frappes et la rapidité des tactiques, ce qui offre à l'IA de nombreuses possibilités. Le système suit cinq types de coups, la vitesse de swing et la fréquence cardiaque, corrélant les mesures de performance avec la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour conseiller les joueurs non seulement sur la façon de frapper, mais aussi sur le moment opportun pour attaquer et se replier.

Au MWC, Mibro présentera également AI Coach, qui analyse la forme de la course et la précision de la foulée en temps réel. En dépassant les simples données de vitesse, l'IA détecte rapidement les signes de fatigue, protégeant ainsi les coureurs des blessures tout en optimisant la charge d'entraînement.

L'entreprise prévoit de lancer un déploiement plus large d'AI Coach dans le courant de l'année, en commençant par le padel et la course à pied, avant de l'étendre à d'autres sports. Mibro considère sa présence au MWC comme le point de départ de cet effort, la première occasion pour les participants du monde entier de voir l'utilisation en direct du système avant sa mise sur le marché.

Détails de l'événement

Événement : Mobile World Congress 2026

Date : Du 2 au 5 mars 2026

Lieu : Fira Barcelona, Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelone, Espagne

Stand : Hall 6, stand 6C7

À propos de Mibro

Mibro est une marque de vêtements intelligents conçus pour le sport et l'exploration en plein air. Basée à Shanghai et disposant d'un centre de vente mondial à Shenzhen, l'entreprise développe des appareils fiables et conviviaux pensés pour aider les utilisateurs à repousser leurs limites. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.mibrofit.com/, ou sur Facebook et Instagram.

Demandes de renseignements commerciaux : business@mibrofit.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2902697/3.jpg