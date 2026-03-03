Mibro expandiert mit leistungsorientierten Sport-Smartwatches in die USA

SHENZHEN, China, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Der Hersteller von intelligenten Wearables Mibro betritt den US-Markt mit zwei auf Sport ausgerichteten Smartwatches und bringt eine Erfolgsbilanz aus der Zusammenarbeit mit Sportlern und Sportvereinen in Europa mit.

Die Markteinführung in den USA ist der bisher größte Schritt in der globalen Expansion von Mibro. Unter dem Slogan „Live Smart, Go Active" richtet sich die Marke an amerikanische Sportler, Outdoor-Enthusiasten und alltägliche Fitness-Nutzer: „Live Smart, Go Active".

Mibro Pro2 and Mibro Explorer S

Mibro wurde 2015 gegründet und beschäftigt mehr als 500 F&E-Mitarbeiter, die von einer einzigen Idee vereint werden: Intelligente Wearables sollten den Menschen helfen, sich zu verbessern, und nicht nur Messwerte aufzeichnen. Die Produkte des Unternehmens setzen diese Idee in die Praxis um, indem sie durchdachtes Design mit fortschrittlichen Sport-Tracking-Algorithmen und Hardware der Spitzenklasse kombinieren. Das Ergebnis: Alltagsbegleiter, die mit den Menschen mithalten, die sie tragen.

Mit diesem Ansatz konnte eine weltweite Nutzerbasis von 4,2 Millionen Menschen aufgebaut werden, insbesondere in Europa, wo die Marke mit Spitzenvereinen und Einzelsportlern zusammenarbeitet, um ihre Technologie unter realen Trainings- und Outdoor-Bedingungen zu entwickeln und zu validieren.

Beim Padel, der rasant wachsenden Rückschlagsportart, die den Kontinent im Sturm erobert, hilft die KI-gestützte Analyse von Mibro den Wettkampfspielern, Schwächen zu erkennen und ihre Technik zu verfeinern, indem sie sechs verschiedene Schlagarten mit einer Erkennungsgenauigkeit von 92,2 % erkennt. Die Technologie wurde in echten Spielen, auf echten Plätzen und mit echten Spielern in Spanien und Frankreich entwickelt und validiert und wird von Profi- und Amateurvereinen in beiden Ländern eingesetzt.

Diese bewährte Fähigkeit, rohe Leistungsdaten in praktische Coaching-Erkenntnisse umzuwandeln, liegt nun den beiden Produkten zugrunde, die bei der Markteinführung in den USA führend sind:

Mibro Explorer S-TI Standard: Eine robuste Outdoor-Uhr mit 100-Meter-Wasserdichtigkeit und 10 militärischen Beständigkeitszertifizierungen, die für extreme Bedingungen vom Tauchen bis zum Bergsteigen ausgelegt ist.

Eine robuste Outdoor-Uhr mit 100-Meter-Wasserdichtigkeit und 10 militärischen Beständigkeitszertifizierungen, die für extreme Bedingungen vom Tauchen bis zum Bergsteigen ausgelegt ist. Mibro GS Pro 2: Ein Flaggschiff unter den Sport-Smartwatches für Triathlon und Multisport-Training, mit umfassender Fitnessüberwachung und 20 Tagen Akkulaufzeit.

Beide Produkte stehen für das gleiche Versprechen, das die Marke Millionen von Menschen weltweit gegeben hat: Menschen dabei zu helfen, aktiv zu bleiben und jeden Schritt nach vorn zu feiern. Sie sind ab sofort über die offizielle Website von Mibro und den offiziellen Amazon-Store erhältlich.

Informationen zu Mibro

Mibro ist eine Marke für intelligente Wearables, die für Sport und Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde. Die Marke mit Hauptsitz in Shanghai und einem globalen Vertriebszentrum in Shenzhen entwickelt intelligente, zuverlässige und benutzerfreundliche Geräte, die Menschen helfen, ihre Grenzen zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mibrofit.com oder folgen Sie der Marke auf Facebook und Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922777/Mibro_Pro2_and_Mibro_Explorer_S.jpg