Micfo, prestataire d'infrastructure en tant que service (IaaS), fait l'acquisition d'OppoBox, FSI de jeux

« L'acquisition d'OppoBox marque une étape clé dans la stratégie de croissance de Micfo », a fait observer Amir Golestan, PDG et fondateur de Micfo. « Non seulement c'est une première du genre pour notre société, mais encore ceci nous permet d'accéder à de nouveaux marchés plus rapidement, de mieux servir divers créneaux aux États-Unis, de nous aligner parfaitement sur nos objectifs à long terme et la feuille de route de nos produits. »

Grâce à la forte présence d'OppoBox, Micfo pourra mieux desservir le Midwest et pousser plus loin ses offres vers le sud-est des États-Unis. L'acquisition d'OppoBox procure instantanément à Micfo un accès lui permettant de se mettre au service de quatre nouveaux marchés, dont Birmingham, Détroit, Nashville et Sioux Falls.

« Ceci est vraiment un chapitre passionnant pour nos clients et pour nous-mêmes. Nous sommes enchantés de rejoindre la famille Micfo et de les assister dans leurs solutions novatrices, » a affirmé Kevin Chang, directeur général d'OppoBox. « Les biens et la présence mondiale de nos deux sociétés constituent un leader disruptif du marché des plateformes en périphérie de réseau, de faible latence et hautement modulables en nuage pour répondre à l'objectif de Micfo d'apporter le contenu au plus près des publics. »

OppoBox continuera à opérer de façon indépendante sous tutelle de Micfo et profitera de 45 marchés auxquels il n'avait pas accès auparavant. Micfo poursuivra son expansion robuste en 2018 en ouvrant davantage de centres de données sur des marchés clés sur l'ensemble des États-Unis et autour du globe.

