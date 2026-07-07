Michael Jordan, Carsten Koerl et Jason Robins ouvriront le SBC Summit 2026

Le SBC Summit 2026 organisera une conférence d'ouverture historique sur le leadership, avec la participation de titans du secteur du sport : Michael Jordan, Carsten Koerl et Jason Robins

LISBONNE, Portugal, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le SBC Summit 2026 organisera l'une des conférences plénières les plus prestigieuses jamais organisées en Europe, en réunissant trois des personnalités les plus influentes du secteur du sport à l'échelle mondiale : Michael Jordan, légende du basket, investisseur et philanthrope, Carsten Koerl, fondateur et CEO de Sportradar, et Jason Robins, cofondateur, CEO et président du conseil d'administration de DraftKings, animés par Kirsty Gallacher, ancienne présentatrice, commentatrice et journaliste de Sky Sports News.

Michael Jordan, Carsten Koerl, and Jason Robins to Open SBC Summit 2026

La conférence d'ouverture, intitulée « Leadership dans le secteur du sport », se tiendra le mardi 29 septembre, lors de la première journée du SBC Summit 2026 à Lisbonne. Elle abordera l'évolution du sport, de la technologie, des médias, des données et de l'engagement des supporters à travers le regard de trois leaders qui ont contribué à façonner l'écosystème sportif moderne.

Dans le cadre de cette discussion, le lien entre les paris sportifs et les jeux d'argent en ligne sera étudié, en soulignant à quel point ces deux secteurs évoluent de plus en plus en parallèle et en collaboration. Des thèmes plus généraux liés au leadership seront également abordés, notamment le développement d'entreprises internationales à grande échelle, la prise de décision sous pression et la manière dont les dirigeants gèrent le changement sur les marchés en constante évolution du sport et des technologies.

Rasmus Sojmark, CEO et fondateur de SBC, a qualifié cette session de moment décisif pour l'événement.

« C'est le genre de discussion qui transcende le cadre de notre secteur », déclare Sojmark. « Voir Michael Jordan, Carsten Koerl et Jason Robins réunis sur scène, c'est vraiment un moment exceptionnel. Il s'agit de personnalités qui ont chacune, à leur manière, révolutionné la façon dont le public aborde le sport et le monde des affaires — grâce à leurs performances, à la technologie, à l'innovation et à leur vision. Le fait de les réunir lors du SBC Summit témoigne à la fois de la portée actuelle de ce secteur et de la direction qu'il prend. »

Le SBC Summit 2026 se tiendra à Lisbonne et devrait accueillir plus de 40 000 professionnels issus des secteurs du sport, des paris, des jeux d'argent, des paiements, du marketing, de l'affiliation, des technologies et des médias.

De plus amples informations concernant la conférence d'ouverture, notamment son horaire et les modalités d'accès pour les participants, seront communiquées dans les mois à venir. Vous pouvez également consulter le site web du SBC Summit pour plus d'informations : https://sbcevents.com/sbc-summit

À propos du SBC Summit

Le SBC Summit est l'événement mondial phare de SBC, qui rassemble à Lisbonne des cadres supérieurs et des décideurs issus des secteurs du sport, des paris et des jeux d'argent pour une semaine consacrée au réseautage, aux expositions et aux conférences.