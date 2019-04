Michael Phelps continúa su labor como embajador mundial de la iniciativa conservacionista "Save Water" de Colgate con consejos para modificar nuestros hábitos

NUEVA YORK, 23 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Día de la Tierra 2019, Colgate anunció la continuidad de su alianza con uno de los más grandes nadadores de todos los tiempos, Michael Phelps, embajador mundial de la campaña ininterrumpida de la marca, conocida como la iniciativa "Save Water" (Preservemos el agua). El mensaje de la campaña es sencillo: las pequeñas acciones, como cerrar el grifo al cepillarnos los dientes, pueden, juntas, ahorrar cantidades enormes de agua y de la energía necesaria para tratarla y distribuirla a los hogares.

En dos de cada tres hogares del planeta hay productos Colgate; casi todos estos artículos requieren del consumo de agua. "Ya que nuestra marca se encuentra en más hogares que cualquier otra marca del planeta, Colgate está excepcionalmente posicionada para liderar y promover su conservación", dijo JoAnne Murphy, directora de desarrollo para las ventas minoristas en los Estados Unidos.

Si bien Colgate sigue esforzándose por reducir la cantidad de agua y energía que destina a la fabricación y distribución de sus productos, 90% de su huella hídrica se deriva del uso de los consumidores. Aunque el consumo de agua per cápita en los Estados Unidos supera al resto de los países del mundo, 130 millones de estadounidenses sufren de escasez aguda de este líquido1 al menos un mes del año. Además, 1.7 millones carecen de agua corriente o drenaje sanitario en el hogar.

Michael Phelps, campeón mundial de natación y embajador internacional de Colgate para la conservación del agua desde 2017, dijo: "Con frecuencia me preguntan cuáles son las claves de mi éxito en la piscina y la gente se sorprende por lo mucho que hablo de las pequeñas acciones que forman parte de mi preparación y afectan grandemente mi desempeño. Lo mismo sucede con la importante campaña "Save Water": cuantas más personas pongamos en práctica estos pequeños cambios de hábitos, como cerrar el grifo al cepillarnos los dientes, mayor será el efecto positivo que, juntos, tendremos en la preservación de este recurso y su aprovechamiento". La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency) señala que tan solo cerrar el grifo durante dos minutos al cepillarnos los dientes puede significar un ahorro de aproximadamente 64 vasos de agua.

Phelps y Colgate invitaron a la población a informarse, compartir el mensaje y ahorrar agua este Día de la Tierra y todos los días del año adoptando los siguientes hábitos:

Acerca de Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive es una empresa internacional líder en productos para el consumidor, mayormente concentrada en artículos para la salud bucal, el cuidado personal, la limpieza del hogar y la nutrición de las mascotas. Colgate vende sus productos en más de 200 países y territorios con marcas de reconocimiento mundial como Colgate, Palmolive, Elmex, Tom's of Maine, Sorriso, Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sanex, EltaMD, PCA Skin, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, además de Hill's Science Diet y Hill's Prescription Diet. Si desea más información sobre los negocios de Colgate en el mundo, visite el sitio web de la empresa en http://www.colgatepalmolive.com. Si desea más información sobre el programa de difusión de la salud bucal Colgate Bright Smiles, Bright Futures®, consulte http://www.colgatebsbf.com . CL-C

Acerca de Michael Phelps

Michael Phelps es el atleta olímpico más condecorado de la historia tras haber obtenido 28 medallas en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, entre ellas 23 medallas de oro que establecieron récords. Phelps destinó el monto de su bono por desempeño al ganar ocho medallas de oro en los Juegos de Pekín en 2008 a constituir la Michael Phelps Foundation. Comprometida con fomentar la natación como deporte, la fundación atiende la necesidad de seguridad hídrica a través de su programa insignia, im, disponible gracias a los Boys & Girls Clubs of America y al programa Special Olympics International. Phelps es el nadador más condecorado en la historia de los campeonatos mundiales y lanzó su propia marca de ropa para natación de competición, MP, en alianza con Aqua Sphere en 2014. Ha publicado dos autobiografías: No Limits: The Will to Success y Beneath the Surface; ambos libros fueron éxitos de ventas en las listas del New York Times y el USA Today, y también publicó un libro infantil con el título How to Train with a T-Rex and Win Eight Gold Medals. Es reconocido como un importante defensor de la salud mental y orador motivacional con su mensaje "Dream, Plan, Reach" (Sueña, Planifica, Conquista) dirigido a públicos tan diversos como grupos infantiles o de ejecutivos de negocios.

FUENTE Colgate-Palmolive

