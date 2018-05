Michele Marin a été nommé nouveau membre du conseil d'administration italien

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/637371/Lima_Corporate_Logo.jpg )

Après avoir obtenu un diplôme de commerce à l'université Ca'Foscari de Venise, Michele a débuté sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers en 1995 et a travaillé dans différentes multinationales avant d'être nommé directeur financier de Salmoiraghi & Viganò, le distributeur des produits optiques italien, en 2013. Suite à l'acquisition de l'entreprise par Luxottica, il a pris les fonctions de directeur comptable de Luxottica en avril 2017.

En plus des fonctions qu'il remplit au sein du conseil d'administration et celles de directeur financier du groupe LimaCorporate, Michele est responsable des affaires juridiques et de la conformité, ainsi que des départements informatiques.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions de reconstruction orthopédique aux chirurgiens qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'attache à mettre au point des produits et procédures innovants afin de permettre aux chirurgiens de sélectionner la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leur moyen de fixation.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, rendez-vous sur : http://www.limacorporate.com

