Michele Marin nominato nuovo membro del consiglio di amministrazione italiano

Dopo aver ottenuto una laurea in Economia Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Michele ha iniziato la sua carriera presso PriceWaterhouseCoopers nel 1995 e ha lavorato in diverse multinazionali fino a diventare CFO per Salmoiraghi & Viganò, una rete italiana di negozi di ottica, nel 2013. In seguito all'acquisizione dell'azienda da parte di Luxottica, nell'aprile del 2017, ha assunto il ruolo di Chief Accounting Officer.

Oltre alle funzioni di membro del consiglio di amministrazione e quelle di CFO - nella sua qualità di Dirigente della Società - Michele svolge il ruolo di Responsabile del Dipartimento Affari Legali e Compliance e del Dipartimento IT.

A proposito di Lima Corporate

LimaCorporate è un'azienda globale che realizza dispositivi medici e offre soluzioni ortopediche ricostruttive a chirurghi che affrontano la sfida di migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. Con sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo di prodotti e procedure innovative che consentano ai chirurghi di selezionare la soluzione ideale per ogni singolo paziente. La gamma di prodotti di LimaCorporate comprende impianti primari e di revisione per articolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità, che comprendono il fissaggio.

Per ulteriori informazioni sull'azienda, si rimanda al sito: http://www.limacorporate.com

Limacorporate S.p.A.

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine - Italy

T: +39-0432-945-511

E: info@limacorporate.com



