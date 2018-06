Michelin GenerationS introduceert een bedrijfsversneller voor Russische startups

Het is de eerste keer dat Michelin een oproep doet voor startupbedrijven in Rusland. Het bedrijf is op zoek naar innovatieve technologieën voor het moderniseren van voertuigen, voor veilig vervoer, gepersonaliseerde geneeskunde en andere gebieden, die meer comfort kunnen brengen voor bestuurders van zware voertuigen. De door experts geselecteerde startupteams zullen deelnemen aan een intensieve 3 weken durend trainingsprogramma, waar ze hun product zullen kunnen aanpassen aan de behoeften van Michelin. De beste startups zullen de mogelijkheid krijgen om een contract te ondertekenn voor samenwerking met Michelin in Frankrijk.

Tot op heden heeft Michelin meer dan EUR 50 miljoen geïnvesteerd in 9 durfkapitaalfondsen in Europa, Noord-Amerika en China. 34 startups hebben de overeenstemmingsfase bereikt en werken nu met Michelin samen.

"Michelins DNA is gebaseerd op een toezegging tot innovatie, zowel in productontwikkeling als hun inspanningen om serviceoplossingen te vinden en implementeren voor de klanten van het bedrijf. Nieuwe startupbedrijven helpen bij het vinden van ideeën die nodig zijn om sneller een nieuwe klantenervaring te creëren. We zijn al meer dan 110 jaar actief op de Russische markt en geloven in zijn innovatieve potentieel. We zijn ervan overtuigd dat het samenwerkingsverband met GenerationS uiterst efficiënt zal zijn," aldus Pierre-Yves Jeanne, Michelins adjunct-CEO voor Rusland en CIS.

"Als de grootste opstartversneller in Rusland en Oost-Europa, kan GenerationS pochen dat zij een sterke pool met experts hebben en een infrastructuur dat zich alleen zal richten op die projecten die specifieke zakelijke en technologische uitdagingen van de zakelijke partner zal aanpakken. Hierdoor kan de klant, op een doelgerichte manier, nieuwe ontwikkelingen in bestaande processen implementeren," aldus Ekaterina Petrova, hoofd van GenerationS.

U kunt zich vóór 31 juli 2018 aanmelden voor Michelins versneller. Een volledige lijst met zakelijke tracks is beschikbaar op http://michelin.generation-startup.ru/en/

Over GenerationS

GenerationS - de grootste startupversneller in Rusland en Oost-Europa, is het federale platform voor de ontwikkeling van zakelijke versnellingshulpmiddelen. Het is sinds 2013 in het bezit van RVC. Meer dan 20 Russische en internationale bedrijven, in wiens belang de selectie en versnelling van startups wordt uitgevoerd, zijn elk jaar de industriële partners van GenerationS. Als gevolg van het onderzoek dat bestaat uit meerdere fasen, ontvangen de GenerationS-deelnemers genoeg kansen voor bedrijfsontwikkeling en het bevorderen van investeringen evenals toegang tot de hulpmiddelen en infrastructuur van de versnellingspartners. In 2017 werden 3470 aanvragen uit 13 landen ingediend voor deelname aan GenerationS. Het prijzenfonds van de GenerationS-finale in 2018 zal RUB 16 miljoen bedragen.

Over RVC

RVC is het fondsenfonds van de Russische regering en het ontwikkelingsinstituut van de nationale bedrijfssector. De belangrijkste doelen van RVC zijn om de groei van de nationale bedrijfsinvesteringssector te stimuleren en om te functioneren als een Projectenkantoor voor het National Technology Initiative (NTI). Het geautoriseerde kapitaal van RVC bedraagt meer dan RUB 30 miljard. RVC's kapitaal is volledig in het bezit van de Russische Federatie, vertegenwoordigd door het Federale Agentschap voor het Beheer van Staatseigendommen (Rosimushchestvo). Het totale aantal fondsen opgezet door RVC JSC is 26 met een totale waarde van 35,5 miljard roebels. Het aandeel van RVC JSC is 22,6 miljard roebels. Het aantal innovatieve bedrijven dat door RVC-fondsen is goedgekeurd voor investeringen is 218. Het totale volume aan fondsen goedgekeurd voor investeringen bedraagt 17,9 miljard roebels.

Over Michelin

De Michelin Group ontwerpt, produceert en verkoopt banden voor elk type voertuig om het transport van mensen en goederen te vergemakkelijken. Michelin publiceert reisgidsen, hotel- en restaurantgidsen, wegenkaarten en -boeken en biedt digitale producten en diensten aan voor het verbeteren van de mobiliteit. De Michelin Group, met het hoofdkantoor in Clermont-Ferrand, heeft een aanwezigheid in 170 landen en exploiteert 68 productiefaciliteiten in 17 landen. De Michelin Group heeft 111.700 medewerkers en alle onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd in het Michelin Technology Center met kantoren in Europa, Noord-Amerika en Azië.

