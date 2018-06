Michelin GenerationS startet Unternehmens-Accelerator für russische Start-ups

Michelin eröffnet damit zum ersten Mal eine Ausschreibung für Start-ups in Russland. Das Unternehmen ist auf der Suche nach innovativen Technologien zur Modernisierung von Fahrzeugen, für sicheres Fahren, personalisierte Medizin und andere Bereiche, die den Fahrern von Schwerlastfahrzeugen mehr Komfort bieten können. Die von Experten ausgewählten Startup-Teams nehmen an einem intensiven 3-wöchigen Trainingsprogramm teil, während dessen sie ihr Produkt an den tatsächlichen Bedarf von Michelin anpassen können. Die besten Start-ups erhalten die Chance, einen Vertrag zur Zusammenarbeit mit Michelin in Frankreich zu unterzeichnen.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/611590/RVC_Logo.jpg )



Bis heute hat Michelin über 50 Mio. Euro in 9 Risikokapitalfonds in Europa, Nordamerika und China investiert. 34 Start-ups haben Vereinbarungsphasen erreicht und arbeiten nun mit Michelin zusammen.

"Das zentrale Anliegen von Michelin basiert auf der Verpflichtung zur Innovation, und zwar sowohl bei der Produktentwicklung als auch bei der Suche und Umsetzung von Servicelösungen für die Kunden des Unternehmens. Neue Start-ups helfen uns, Ideen zu finden, mit denen wir schneller neue Kundenerlebnisse erzeugen können. Wir sind inzwischen seit über 110 Jahren auf dem russischen Markt tätig und glauben an dessen Innovationspotenzial. Wir sind überzeugt, dass die Partnerschaft mit GenerationS äußerst effizient sein wird", so Pierre-Yves Jeanne, stellvertretender CEO von Michelin für Russland und die GUS.

"Als größter Start-up-Accelerator in Russland und Osteuropa verfügt GenerationS über einen leistungsstarken Expertenpool und eine Infrastruktur, die sie in die Lage versetzt, sich nur auf die Projekte konzentrieren zu können, die den spezifischen geschäftlichen und technologischen Herausforderungen des Unternehmenspartners gerecht werden. Damit kann der Kunde neue Entwicklungen zielgerichtet in bestehende Prozesse implementieren", so Ekaterina Petrova, Leiterin von GenerationS.

Sie können sich bis zum 31. Juli 2018 für den Michelin Accelerator bewerben. Eine vollständige Liste der Corporate Tracks finden Sie unter http://michelin.generation-startup.ru/en/

Informationen zu GenerationS

GenerationS ist der größte Start-up-Accelerator in Russland und Osteuropa und die föderale Plattform für die Entwicklung von Acceleration-Tools für Unternehmen. Sie wird seit 2013 von RVC gehalten. Jedes Jahr werden über 20 russische und internationale Unternehmen, in deren Interesse die Auswahl und Acceleration von Start-ups durchgeführt wird, Industriepartner von GenerationS. Als Ergebnis der mehrstufigen Prüfung erhalten die Teilnehmer von GenerationS umfangreiche Möglichkeiten zur Geschäftsentwicklung und Investitionsförderung und Zugang zu Ressourcen und zur Infrastruktur von Accelerator-Partnern. Im Jahr 2017 wurden 3470 Anträge aus 13 Ländern zur Teilnahme an GenerationS eingereicht. Das Preisgeld für das GenerationS-Finale 2018 beträgt 16 Mio. RUB.

http://en.generation-startup.ru/

Informationen zu RVC

RVC ist der Dachfonds der russischen Regierung und das Entwicklungsinstitut der nationalen Venture-Industrie. Die Hauptziele des RVC sind die Förderung des Wachstums der nationalen Venture-Investitionsindustrie und die Funktion als ein Projektbüro für die National Technology Initiative (NTI). Das genehmigte Kapital der RVC beträgt mehr als 30 Mrd. RUB. Das Kapital der RVC befindet sich vollständig im Besitz der Russischen Föderation, vertreten durch die Föderale Agentur für staatliche Immobilienverwaltung (Rosimushchestvo). Die Gesamtzahl der Fonds von RVC JSC beträgt derzeit 26 mit einer Gesamtgröße von 35,5 Mrd. Rubel. Der Anteil der RVC JSC beträgt 22,6 Mrd. Rubel. Die Zahl der innovativen Unternehmen, die von RVC-Fonds für Investitionen zugelassen wurden, lautet 218. Das Gesamtvolumen der für Investitionen genehmigten Mittel beträgt 17,9 Mrd. Rubel.

http://www.rvc.ru

Informationen zu Michelin

Die Michelin Gruppe entwickelt, produziert und verkauft Reifen für alle Arten von Fahrzeugen, um den Transport von Personen und Gütern zu erleichtern. Michelin veröffentlicht Reiseführer, Hotel- und Restaurantführer, Straßenkarten und Roadbooks und bietet digitale Produkte und Dienstleistungen zur Verbesserung der Mobilität. Die Michelin Gruppe mit Hauptsitz in Clermont-Ferrand ist in 170 Ländern vertreten und betreibt 68 Produktionsstätten in 17 Ländern. Die Michelin Gruppe beschäftigt 111.700 Mitarbeiter. Die gesamte Forschung und Entwicklung erfolgt im Michelin Technology Center mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien.

http://www.michelin.com

Folgen Sie GenerationS:

Facebook.com/techstartrussia

Vk.com/techstartrussia

Twitter.com/techstartrussia

SOURCE RVC JSC