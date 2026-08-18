Michelle Northey, CPO von Loftware, gewinnt den Women in Supply Chain Forum™ Award 2026

Auszeichnung würdigt die Führungsrolle bei der Entwicklung vernetzter und skalierbarer Supply-Chain-Lösungen, die Zusammenarbeit, Compliance und Effizienz verbessern

PORTSMOUTH, New Hampshire, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Produktkennzeichnung und Supply-Chain-Zusammenarbeit, gab heute bekannt, dass Chief Product Officer Michelle Northey mit dem Women in Supply Chain Forum™ Award 2026 in der Kategorie Trailblazers ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung würdigt herausragende Frauen, die Innovationen vorantreiben, die Lieferkettenbranche weiterentwickeln und messbare geschäftliche Erfolge erzielen.

Als Chief Product Officer leitet Northey die globale Produktstrategie, das Produktmanagement, das Produktmarketing, die Benutzererfahrung und die Lernerfahrung bei Loftware. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Vision des Unternehmens für besser vernetzte Lieferketten zu gestalten – unter anderem durch Innovationen wie Loftware Connect, das es Unternehmen und ihren Handelspartnern ermöglicht, effektiver zusammenzuarbeiten, die Einbindung von Lieferanten zu beschleunigen, die Genauigkeit der Produktidentifizierung zu verbessern, die Compliance zu stärken und die Transparenz in komplexen globalen Abläufen zu erhöhen.

„Michelle hat maßgeblich dazu beigetragen, die Art und Weise zu verändern, wie unsere Kunden miteinander in Verbindung treten, zusammenarbeiten und innovativ sind", sagte Jim Bureau, President und CEO von Loftware. „Ihre Fähigkeit, sich mit den Herausforderungen unserer Kunden auseinanderzusetzen und diese in skalierbare, zukunftsorientierte Lösungen umzuwandeln, hat dazu beigetragen, Loftware an die Spitze der Transformation der Lieferkette zu bringen. Diese Auszeichnung ist ein Beleg für ihre Weitsicht, ihre Führungsqualitäten und ihr Engagement, unseren Kunden einen bedeutenden Mehrwert zu verschaffen."

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Leitung von SaaS-Produktbereichen in Unternehmen hat sich Northey einen Ruf als Gestalterin mutiger Produktstrategien und als Erzielerin von Geschäftsergebnissen erarbeitet. Seit ihrem Eintritt bei Loftware hat sie die Produktorganisation in einen strategischen Innovationsmotor verwandelt, dessen Fokus auf Kundenergebnissen, Plattformwachstum und KI-gestützter Innovation liegt.

Zu ihren jüngsten Erfolgen zählt, dass Northey die Strategie und Markteinführung von Loftware Connect leitete, fortschrittliche Funktionen für vernetzte Verpackungen zur Stärkung der Produktrückverfolgbarkeit und des Kundenerlebnisses vorantrieb und ein kundenorientiertes Betriebsmodell etablierte, das Produktinnovationen vorantreibt. Unter Northeys Führung haben die Lösungen von Loftware Kunden dabei geholfen, erhebliche operative und Compliance-Vorteile zu erzielen, darunter durchschnittliche Einsparungen von 1,3 Millionen US-Dollar bei den Betriebskosten und vermiedene Bußgelder in Höhe von 750.000 US-Dollar pro Vorfall.

Northey leitet zudem die KI-Produktstrategie von Loftware, indem sie KI und intelligente Funktionen stärker sowohl in die Produkt-Roadmap als auch in die interne Produktumsetzung integriert, um die Produktivität, die Entscheidungsfindung und den Kundennutzen zu verbessern. Dazu gehören die Weiterentwicklung KI-gesteuerter Automatisierung, intelligenter Erkenntnisse und Unterstützungsfunktionen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Compliance-Bereitschaft zu stärken, die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und die betriebliche Effizienz in immer komplexer werdenden globalen Lieferketten zu steigern.

„Ich fühle mich geehrt, diese Auszeichnung gemeinsam mit so vielen inspirierenden Frauen zu erhalten, die die Zukunft der Lieferketten gestalten", sagte Northey. „Diese Auszeichnung spiegelt die unglaubliche Zusammenarbeit unserer Teams, unserer Kunden und unserer Partner wider. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, anpassungsfähigere, widerstandsfähigere und intelligentere Lieferketten aufzubauen, die Leistung und Effizienz in großem Maßstab verbessern."

Die Women in Supply Chain Forum™ Awards würdigen Führungskräfte, die durch Innovation, Führungsstärke, Mentoring und messbare geschäftliche Auswirkungen einen bedeutenden Beitrag zur Branche leisten. Die Auszeichnung für Northey unterstreicht das anhaltende Engagement von Loftware für die Weiterentwicklung von Technologien, die Unternehmen dabei helfen, die Produktidentifikation zu modernisieren, die Zusammenarbeit in der Lieferkette zu verbessern und sich auf einem zunehmend volatilen globalen Markt zurechtzufinden.

Weitere Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei Loftware finden Sie auf der Karriereseite von Loftware.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit führende Anbieter von Produktkennzeichnungen. Unsere cloudbasierten Lösungen unterstützen die Zusammenarbeit in Echtzeit, gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften, verbessern die Authentizität und ermöglichen die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette von der Produktentwicklung bis hin zum Verbraucher. Wir bieten skalierbare, datengesteuerte Etikettier- und Verpackungstechnologien, die Unternehmen dabei helfen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern sowie physische Produkte mit digitalen Erlebnissen zu verbinden. Loftware ist ein Unternehmen, dem weltweit führende Marken vertrauen, das über mehr als 40 Jahre Innovationserfahrung verfügt, Kunden branchenübergreifend unterstützt und Niederlassungen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Slowenien, China sowie in Singapur unterhält.

Medienkontakt für Loftware: Laura Hindley, Leiterin PR & Content, [email protected]