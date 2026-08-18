Michelle Northey, directrice des produits chez Loftware, remporte le prix « Women in Supply Chain Forum™ » 2026

Ce prix reconnaît son leadership dans la mise en place de solutions de chaîne d'approvisionnement connectées et évolutives qui améliorent la collaboration, la conformité et l'efficacité.

PORTSMOUTH, N.H., 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Loftware, leader mondial de l'identification des produits et de la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que sa directrice des produits, Michelle Northey, a été désignée lauréate du prix « Women in Supply Chain Forum™ » 2026 dans la catégorie « Pionnières ». Ce prix récompense des femmes d'exception qui sont à l'origine d'innovations, qui font progresser le secteur de la chaîne d'approvisionnement et qui ont un impact mesurable sur les activités de leur entreprise.

En tant que directeur des produits, Michelle Northey dirige la stratégie produit mondiale de Loftware, ainsi que la gestion des produits, le marketing produit, l'expérience utilisateur et l'expérience d'apprentissage. Elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la vision de l'entreprise visant à améliorer la connectivité des chaînes d'approvisionnement grâce à des innovations telles que Loftware Connect, qui permet aux entreprises et à leurs partenaires commerciaux de collaborer plus efficacement, d'accélérer l'intégration des fournisseurs, d'améliorer la précision de l'identification des produits, de renforcer la conformité et d'accroître la visibilité au sein d'opérations mondiales complexes.

« Michelle a joué un rôle majeur dans l'évolution de la manière dont nos clients communiquent, collaborent et innovent », a déclaré Jim Bureau, président-directeur général de Loftware. « Sa capacité à relever les défis des clients et à les transformer en solutions évolutives et tournées vers l'avenir a contribué à positionner Loftware à l'avant-garde de la transformation de la chaîne d'approvisionnement. Cette distinction témoigne de sa vision, de son leadership et de son engagement à créer une réelle valeur ajoutée pour nos clients ».

Forte de plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans le domaine des produits SaaS d'entreprise, Michelle Northey s'est forgé une solide réputation en élaborant des stratégies produit audacieuses et en produisant des résultats commerciaux tangibles. Depuis qu'elle a rejoint Loftware, elle a transformé la direction Produit en un moteur d'innovation stratégique axé sur les résultats pour les clients, la croissance de la plateforme et l'innovation basée sur l'IA.

Parmi ses réalisations récentes, elle a dirigé la stratégie et le lancement de Loftware Connect, une solution avancée d'emballage connecté visant à renforcer la traçabilité des produits et l'expérience client, et a mis en place un modèle opérationnel centré sur le client qui favorise l'innovation produit. Sous sa direction, les solutions de Loftware ont permis à ses clients d'obtenir des résultats significatifs en matière d'exploitation et de conformité, avec notamment des économies moyennes de 1,3 million de dollars sur les coûts d'exploitation et 750 000 dollars d'amendes réglementaires évitées par incident.

Michelle dirige également la stratégie produit en matière d'IA chez Loftware, en intégrant davantage l'IA et l'intelligence tant dans la feuille de route des produits que dans l'exécution produit en interne, afin d'améliorer la productivité, la prise de décision et la valeur ajoutée pour les clients. Cela passe notamment par le développement de l'automatisation basée sur l'IA, d'analyses intelligentes et de capacités d'accompagnement qui aident les entreprises à renforcer leur conformité réglementaire, à améliorer la traçabilité et à optimiser leur efficacité opérationnelle au sein de chaînes d'approvisionnement mondiales de plus en plus complexes.

« Je suis honorée de recevoir cette distinction aux côtés de tant de femmes inspirantes qui façonnent l'avenir des chaînes d'approvisionnement », a-t-elle déclaré. « Ce prix témoigne de l'incroyable collaboration entre nos équipes, nos clients et nos partenaires. Ensemble, nous aidons les entreprises à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus adaptatives, plus résilientes et plus intelligentes, qui améliorent les performances et l'efficacité à grande échelle ».

Les prix « Women in Supply Chain Forum™ » récompensent les femmes qui apportent une contribution significative au secteur grâce à leur esprit d'innovation, leur leadership, leur rôle de mentor et leur impact mesurable sur l'activité. La distinction décernée à Michelle Northey souligne l'engagement constant de Loftware à faire progresser les technologies qui permettent aux entreprises de moderniser l'identification de leurs produits, d'améliorer la collaboration au sein de la chaîne d'approvisionnement et de s'adapter à un marché mondial de plus en plus instable.

Pour plus d'informations sur les opportunités de carrière chez Loftware, rendez-vous sur la page Carrières de Loftware.

À propos de Loftware

Loftware est le leader mondial de l'identification des produits. Nos solutions basées sur le cloud favorisent la collaboration en temps réel, garantissent la conformité, améliorent l'authenticité et assurent la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, depuis le développement du produit jusqu'à l'engagement du consommateur. Nous fournissons des technologies d'étiquetage et d'emballage évolutives et axées sur les données qui aident les entreprises à accélérer la mise sur le marché, à améliorer l'efficacité et à relier les produits physiques aux expériences numériques. Reconnu par des marques internationales et fort de plus de 40 ans d'innovation, Loftware accompagne ses clients dans tous les secteurs d'activité avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Chine et à Singapour.

Contact presse pour Loftware : Laura Hindley, responsable principale des relations presse et contenu, [email protected]