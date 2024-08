Op de tiende verjaardag van zijn debuut brengt Michter's zijn US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon opnieuw uit

Michter's maakt deze speciale toasted release eerst in volledig gerijpte vaten van zijn US*1 Small Batch Kentucky Straight Bourbon, waarna de whisky vervolgens overgaat in een tweede vat van 18 maanden luchtgedroogd hout voor extra rijping. Het tweede vat is geroosterd volgens nauwkeurige specificaties, maar niet verkoold.

Als Michter's Master of Maturation is Andrea Wilson verantwoordelijk voor het verouderings- en afwerkingsprogramma van Michter. "Het is een bewijs voor ons team dat zoveel andere grote distilleerders ons zijn gevolgd in het uitbrengen van whisky's met een finish in geroosterde vaten. Er zijn veel verschillende toastprofielen waarbij het vat wordt verhit om prachtige smaaktonen te creëren. De Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon van dit jaar doet me denken aan een herfstavond waarop we kampvuurlekkernijen roosteren met graham crackers, marshmallows, karamel en butterscotch," aldus Wilson.

De adviesprijs voor een 750 ml fles van 91,4 proof is 110 dollar.

Michter's Master Distiller Dan McKee zei: "Op de tiende verjaardag van Michter's creatie van de toasted barrel finish categorie, kan ons team niet enthousiaster zijn om deze laatste release van Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon te delen met onze trouwe Michter's fans. Ons proefpanel was het erover eens dat deze 2024 release de erfenis van Michter's uitzonderlijke geroosterde whisky's voortzet."

Eind oktober 2023 werd er whiskygeschiedenis geschreven toen de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde publicatie Drinks International de resultaten bekendmaakte van een peiling door een Academie van onafhankelijke wereldwijde whisky-experts, journalisten, barmannen en drankeninkopers uit meer dan 20 landen. Een Amerikaanse whiskey (Michter's) werd uiteindelijk verkozen tot 's werelds meest gewaardeerde whiskey. Michter's heeft een rijke en lange traditie op het gebied van het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskey's van compromisloze kwaliteit. Elk van de gelimiteerde productieaanbiedingen van Michter's is perfect gerijpt. Het veelgeprezen portfolio van Michter's omvat bourbon, rye, sour mash whiskey en American whiskey. Ga voor meer informatie over Michter's naar michters.com, en volg ons op Instagram, Facebook en X.

