Michter's annonce la sortie en 2022 de son whisky de seigle US*1 Barrel Strength Rye

Le whisky US*1 Barrel Strength Rye de Michter's est un produit vieilli en fût unique. Le « proof » (calcul de la teneur en alcool aux États-Unis) moyen des fûts de l'édition de mars 2022 est de 111,6. « Notre whisky Barrel Strength est toujours époustouflant, et cette version continue d'offrir une expérience audacieuse avec des couches de douceur et d'épices ainsi qu'une légère maturité de chêne », a observé Wilson.

McKee a commenté : « Chez Michter's, nous avons produit d'excellents Barrel Strength Rye au fil des ans. Personnellement, j'aime cette version 2022 pour sa richesse, sa complexité et sa profondeur. C'est une représentation parfaite du style de la maison Michter's. »

« Dan et Andrea sont nos gardiens ultimes », a déclaré Joseph J. Magliocco, président de Michter's. « Ils ont perpétué la tradition établie par notre regretté maître-distillateur Willie Pratt et notre maître-distillateur émérite Pam Heilmann, qui consiste à ne pas lancer un produit sans être certain que le whisky est parfait. »

Le prix de vente recommandé aux États-Unis est de 100 $ pour une bouteille de 750 ml de US*1 Barrel Strength Rye de Michter's.

Michter's a une longue et riche tradition d'offre de whiskys américains traditionnels d'une qualité irréprochable. La distillerie, dont chacune des éditions limitées est vieillie jusqu'à pleine maturité, offre une gamme largement saluée comprenant du bourbon, du whisky de seigle, du sour mash whisky et le whisky américain. La demande étant plus grande que l'offre, toutes les variétés de Michter's sont actuellement distribuées en quantités limitées. En octobre 2021, Michter's s'est vu attribuer le titre de whisky américain le plus admiré dans une enquête menée dans 25 pays. En janvier 2022, Drinks International a décerné à la distillerie Michter's le titre de marque américaine de whisky la plus en vogue dans son rapport annuel sur les marques.

En plus des distilleries Fort Nelson et Shively, toutes deux situées à Louisville, Michter's a des installations ainsi qu'une ferme d'environ 83 hectares à Springfield, au Kentucky. Pour en savoir plus, consultez le site www.michters.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter.

