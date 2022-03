Michter kondigt de beperkte uitgave van US*1 Barrel Strength Rye

McKee merkt op: "Bij Michter hebben we in de loop der jaren geweldige Barrel Strength Rye uitgebracht. Persoonlijk ben ik dol op deze uitgave uit 2022 vanwege zijn rijkdom, complexiteit en diepte. Het is een perfecte weergave van onze huisstijl van Michter."

"Dan en Andrea zijn onze ultieme poortwachters," aldus de voorzitter van Michter, Joseph J. Magliocco. "Ze hebben de traditie voortgezet die is ingesteld door onze overleden meesterstoker Willie Pratt en onze meesterstoker Emerita Pam Heilmann om niets vrij te geven tenzij ze vinden dat de whisky precies goed is."

De adviesprijs in de Verenigde Staten is 100 dollar voor een fles van 750 ml US*1 Barrel Strength Rye van Michter.

Michter heeft een rijke en lange geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskey's van compromisloze kwaliteit. Met zijn beperkte productieaanbod van perfect gerijpte whiskey's, bevat het gerenommeerde aanbod van Michter bourbon, rye, sour mash whiskey en Amerikaanse whiskey. Momenteel worden alle soorten van Michter toegewezen omdat de vraag groter is dan het aanbod. In oktober 2021 werd Michter uitgeroepen tot de meest bewonderde Amerikaanse whiskey in een onderzoek dat in 25 landen werd gehouden. In januari 2022 werd Michter in het Annual Brands Report van Drinks International uitgeroepen als het #1 Top Trending American Whiskey merk.

Naast de Fort Nelson-distilleerderij en de Shively-distilleerderij van Michter, beide gevestigd in Louisville, heeft het bedrijf een boerderij en activiteiten van 205 hectare in Springfield, Kentucky. Ga voor meer informatie naar www.michters.com en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter.

