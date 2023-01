Michter's Celebration Sour Mash voor het eerst sinds 2019 uitgebracht

LOUISVILLE, Ky., 25 januari 2023 /PRNewswire/ -- Michter's Distillery begint in februari 2023 met de verzending van de editie 2022 van zijn Celebration Sour Mash. De verzending was oorspronkelijk gepland na de botteling eind 2022. Problemen in de bevoorradingsketen van de verpakking zorgden echter voor vertraging. Dit wordt de vierde release van Michter's Celebration ooit en de eerste sinds 2019.

Lees hier het volledig interactieve meerkanaals nieuwsbericht: https://www.multivu.com/players/English/9134951-michters-celebrates-sour-mash-release/

Each bottle of the 2022 Edition comes in a special gift box that has a drawer containing a letter signed by Michter's Master Distiller Dan McKee. "This is the second time that I have had the honor of working with our team to produce a Michter's Celebration release," remarked McKee. "This edition contains whiskeys personally selected by me from seven extraordinary barrels: three of them Kentucky straight bourbon and four of them Kentucky straight rye." Only 328 bottles of the 2022 Edition of Michter's Celebration will be released worldwide. It is 112.8 proof/56.4% alcohol by volume and will have a suggested retail price of $6,000 per bottle in the United States.

Het uitbrengen van Michter's Celebration Sour Mash Whiskey in 2013 betekende een belangrijk moment in de geschiedenis van de Amerikaanse whiskey. Voor het eerst bood een Amerikaans whiskeybedrijf een zeldzame blend aan voor een adviesverkoopprijs van enkele duizenden dollars. "Het is verheugend om te zien hoe whiskeys uit de Verenigde Staten de afgelopen tien jaar meer respect en erkenning hebben gekregen, zowel in eigen land als in het buitenland", aldus Michter's President Joseph J. Magliocco.

Van de editie 2022 van Michter's Celebration worden wereldwijd slechts 328 flessen uitgebracht. Deze whiskey van 112,8 proof/56,4% alcohol per volume heeft een adviesverkoopprijs van 6000 dollar per fles in de Verenigde Staten.

Elke fles van de editie 2022 wordt geleverd in een speciale geschenkdoos met daarin een lade met een brief ondertekend door Michter's Master Distiller Dan McKee. "Dit is de tweede keer dat ik de eer heb om met ons team samen te werken aan de productie van een Michter's Celebration release," aldus McKee. "Deze editie bevat persoonlijk door mij geselecteerde whiskeys uit zeven bijzondere vaten: drie Kentucky straight bourbon en vier Kentucky straight rye."

De zeven whiskeys in deze speciale blend variëren in leeftijd van twaalf tot meer dan dertig jaar oud. Michter's Master of Maturation Andrea Wilson: "Deze whiskey is een verkenningsreis van gerijpte bourbons en ryes die tot in de perfectie zijn gemengd en betovert je gehemelte met zijn gedurfde elegantie. Deze release maakt me erg blij en vervult me met trots over het Michter's team en onze inspanningen om de beste Amerikaanse whiskey te produceren."

Michter's werd onlangs uitgeroepen tot 's werelds meest bewonderde Amerikaanse whiskey in een internationale opiniepeiling van het Britse Drinks International. Michter's heeft een lange, rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskeys van onberispelijke kwaliteit. Met elke whiskey van zijn beperkte en maximaal gerijpte productie-aanbod omvat het veelgeprezen portfolio van Michter bourbon, rye en Amerikaanse whiskey. Voor elke uitgebrachte whiskey van Michter's geldt een voorbehoud van toewijzing omdat de vraag groter is dan het aanbod.

Kijk voor meer informatie op www.michters.com en volg ons op Instagram , Facebook en Twitter .

Contactgegevens voor de media:

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

[email protected]

Foto - https://www.multivu.com/players/English/9134951-michters-celebrates-sour-mash-release/image/BoxOpen_1674563430116-HR.jpg

Foto - https://www.multivu.com/players/English/9134951-michters-celebrates-sour-mash-release/image/CelebrationBar_1674223488618-HR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

SOURCE Michter's Distillery