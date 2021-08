MicroConstants rejoint la famille BioAgilytix

MicroConstants, qui sera connue sous le nom de BioAgilytix San Diego, fournit des services de pointe dans le domaine du développement de méthodes, de la validation et de l'analyse d'échantillons pour les thérapies et les biomarqueurs à petites et grandes molécules, en utilisant les techniques LC/MS/MS, HPLC, immunoessais (y compris le multiplexage et le SIMOA à haute sensibilité) et qPCR. Depuis 1998, MicroConstants a soutenu plus de 290 entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de MicroConstants au sein de BioAgilytix et de travailler avec eux pour intégrer l'entreprise », a déclaré Jim Datin, président et PDG de BioAgilytix. « Nous pensons qu'en unissant leurs forces, BioAgilytix et MicroConstants vont non seulement créer d'importantes synergies scientifiques et de performance, mais aussi que nous serons mieux à même de servir la communauté biotechnologique croissante de la côte ouest. Plus important encore, nos clients et leurs patients bénéficieront de la science de pointe que l'entreprise combinée mettra sur le marché. »

MicroConstants, qui sert des clients de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, possède une grande expertise dans les services de tests bioanalytiques, avec plus de 20 ans d'expérience dans les services bioanalytiques conformes aux BPL. Cette activité viendra compléter les services de recherche contractuelle déjà impressionnants de BioAgilytix pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. MicroConstants China reste une entité commerciale distincte et ne fait pas partie de cette transaction.

À propos de BioAgilytix

BioAgilytix est un important laboratoire d'essais bioanalytiques spécialisé dans la bioanalyse de grandes molécules. Avec des laboratoires situés dans la région du Research Triangle en Caroline du Nord, dans la région de Cambridge au Massachusetts et à Hambourg en Allemagne, BioAgilytix fournit des services de pharmacocinétique, d'immunogénicité, de biomarqueurs et d'essais cellulaires pour soutenir le développement et les essais de libération de produits biologiques dans un certain nombre d'industries et d'états pathologiques.

BioAgilytix propose le développement d'essais, la validation et l'analyse d'échantillons selon des méthodes non BPL, BPL et BPC, ainsi que des essais de contrôle de qualité BPF (c'est-à-dire des essais de libération de produits, des essais de stabilité, etc.). BioAgilytix propose également des services de tests diagnostiques dans son laboratoire de Boston, certifié CLIA et accrédité CAP.

L'équipe de BioAgilytix, composée de scientifiques et de professionnels de l'assurance qualité très expérimentés, garantit une science de haute qualité, l'intégrité des données et la conformité réglementaire à travers toutes les phases du développement clinique. BioAgilytix est le partenaire de confiance de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Pour plus d'informations, visitez le site www.bioagilytix.com .

À propos de MicroConstants, Inc.

MicroConstants Inc. est l'un des plus grands fournisseurs de services bioanalytiques LC/MS/MS aux États-Unis, avec un siège social à San Diego, en Californie, depuis plus de 20 ans. MicroConstants aide ses clients à développer de nouvelles thérapies en soutenant les études de bioanalyse réglementées cliniques et précliniques. Depuis 1998, MicroConstants a soutenu plus de 290 clients dans 45 pays, réalisé plus de 8 200 projets et développé plus de 2 400 méthodes. Pour plus d'informations sur la façon dont MicroConstants remplit sa mission, veuillez consulter le site suivant www.microconstants.com .

