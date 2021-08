MicroConstants wird Mitglied der BioAgilytix Familie

„Wir freuen uns, das Team von MicroConstants bei BioAgilytix willkommen zu heißen und mit ihnen bei der Integration des Unternehmens zusammenzuarbeiten", sagte Jim Datin, Präsident und CEO von BioAgilytix. „Wir sind davon überzeugt, dass durch den Zusammenschluss von BioAgilytix und MicroConstants nicht nur erhebliche wissenschaftliche und leistungsbezogene Synergien entstehen, sondern dass wir auch besser in der Lage sind, die wachsende Biotechnologiegemeinschaft an der Westküste zu bedienen. Vor allem aber werden unsere Kunden und ihre Patienten von der Spitzenforschung profitieren, die das neue Unternehmen auf den Markt bringen wird."

MicroConstants, das Kunden in der gesamten pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie beliefert, verfügt über ein umfassendes Fachwissen im Bereich der bioanalytischen Testdienstleistungen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Durchführung GLP-konformer bioanalytischer Dienstleistungen. Das Unternehmen wird die bereits beeindruckenden Auftragsforschungsdienste von BioAgilytix für die Pharma- und Biotech-Industrie ergänzen. MicroConstants China bleibt eine separate Geschäftseinheit und ist nicht Teil dieser Transaktion.

Informationen zu BioAgilytix

BioAgilytix ist ein führendes bioanalytisches Prüflabor, das sich auf die Bioanalytik großer Moleküle spezialisiert hat. Mit Laborstandorten in Hamburg, in der Research Triangle in North Carolina sowie in Boston, bietet BioAgilytix Dienstleistungen in den Bereichen Pharmakokinetik, Immunogenität, Biomarker und zellulären Tests an, die der Entwicklung und Freigabe von Biopharmazeutika in verschiedenen Branchen und für verschiedene Indikationen dienen.

BioAgilytix bietet Assay-Entwicklung, -Validierung und Probenanalyse unter nicht-GLP, im Geiste von GLP und GLP-Bedingungen sowie Produktfreigabetests unter GMP (z. B. Produktfreigabetests, Stabilitätstests, etc.). BioAgilytix bietet auch diagnostische Prüfdienstleistungen an seinem CLIA-zertifizierten, CAP-akkreditierten Labor in Boston an.

Das Team von BioAgilytix, bestehend aus erfahrenen Wissenschaftlern und QS-Fachleuten, gewährleistet hochwertige Wissenschaft, Datenintegrität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in allen Phasen der klinischen Entwicklung. BioAgilytix ist ein vertrauensvoller Partner für viele globale Top-Pharma- und Biotech-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bioagilytix.com .

Informationen zu MicroConstants, Inc.

MicroConstants Inc. ist einer der größten bioanalytischen LC/MS/MS-Dienstleister in den Vereinigten Staaten und hat seinen Hauptsitz seit über 20 Jahren in San Diego, Kalifornien. MicroConstants unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung neuartiger Therapeutika, indem es klinische und präklinische Studien zur regulierten Bioanalytik unterstützt. Seit 1998 hat MicroConstants mehr als 290 Kunden in 45 Ländern unterstützt, über 8.200 Projekte durchgeführt und mehr als 2.400 Methoden entwickelt. Weitere Informationen darüber, wie MicroConstants seinen Zweck erfüllt, finden Sie unter www.microconstants.com .

Pressekontakt:

Pam O'Connor

BioAgilytix

(919) 621-1230

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1278852/BioAgilytix_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1596912/MicroConstants_Logo.jpg

Related Links

https://www.bioagilytix.com/



SOURCE BioAgilytix