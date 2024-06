Microip Inc. präsentiert auf der COMPUTEX 2024 fortschrittliche „KI-Design-Technologiedienstleistungen" und „Komplette IC-Design-Lösungen"

TAIPEI, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Der führende Anbieter von IC-Designdienstleistungen Microip Inc. wird auf der angesehenen COMPUTEX 2024 mit seinen innovativen „KI-Design-Technologiedienstleistungen" und „Komplette IC-Design-Lösungen" ausstellen. Die von dem Unternehmen angebotenen Produkte zeigen, wie KI im globalen Technologiesektor, insbesondere im IC-Design, zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Microip Inc.'s Chairman James Yang is showcasing Advanced "AI Design Technology Services" and "Complete IC Design Solutions" at COMPUTEX 2024.

Der Vorstandsvorsitzende James Yang betonte die Bedeutung von Innovationen für die Erhaltung eines Wettbewerbsvorteils in der Halbleiterindustrie. Die Fähigkeit, Schlüsselsoftware wie KI-Algorithmen und Datenmapping in das Chipdesign zu integrieren, zusammen mit seiner praktischen Technologie und Erfahrung, macht Microip Inc. zu einem herausragenden COMPUTEX 2024-Teilnehmer.

Die KI-Design-Services des Unternehmens, die auf der Messe im Mittelpunkt stehen werden, nutzen KI zur Lösung von Problemen aus der Praxis, darunter die Sicherheit und das effiziente Laden von Elektrofahrzeugen. Die neue Generation von KI-Chips, in die Algorithmen und Datenberechnungen eingebettet sind, kann biologische Merkmale und lebende Körper in Echtzeit erkennen und identifizieren. Diese Integration von KI in das Chipdesign wird die Branche revolutionieren.

Die KI-Designlösungen von Microip Inc. bieten mehrere Vorteile. Sie bieten eine hocheffiziente Rechenleistung, die eine schnellere Datenverarbeitung ermöglicht und die Anforderungen komplexer KI-Algorithmen erfüllt. Die Design-Tools bieten Flexibilität und Skalierbarkeit für unterschiedliche Branchen und Anwendungsszenarien. Außerdem ermöglicht die niedrige Schwelle für den Bau von Hardware den Kunden die Einführung von KI-Diensten ohne umfangreiche Hardware-Upgrades.

Zusätzlich zur KI hat Microip Inc. die NFC-Technologie in seine Dienstleistungen integriert, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden. Das breite Anwendungsspektrum der NFC-Technologie eignet sich für verschiedene Branchen, darunter mobile intelligente Zahlungssysteme, Informationsaustausch, intelligente Heimsysteme und IoT-Anwendungen.

Während der COMPUTEX 2024 wird Microip Inc. mehrere Fachvorträge halten, um die Anwendung und die Vorteile seiner Dienstleistungen und Produkte näher zu erläutern. Das Unternehmen freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern aus der ganzen Welt, um zukünftige Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

Microip Inc. ist ein in Taiwan ansässiges Unternehmen, das sich auf IC-Designdienste, KI-Designdienste und IP-Lizenzierungsplattformen spezialisiert hat. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung kundenspezifischer Chips und reduziert dadurch Entwicklungszeit und -kosten erheblich. Weitere Informationen finden Sie unter www.micro-ip.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2428101/Microip_Inc__s_Chairman_James_Yang_is_showcasing_Advanced__AI_Design_Technology_Services__and__Compl.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2428123/Microip_Inc_Logo.jpg