Ein aufstrebender Stern im Bereich IC-Designdienstleistungen! Microip wird am 9. Dezember an Taiwans aufstrebendem Aktienmarkt notiert. „Ultra-schnelle IC-Design-F&E-Plattform" und „CUDA-ähnliche ASIC-Software-Plattform" ermöglichen Chips der nächsten Generation.

TAIPEI, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Microip (Ticker: 7796) debütierte am 9. Dezember an Taiwans aufstrebendem Aktienmarkt zu einem Referenzpreis von 60 NT$ pro Aktie. Die Aktie eröffnete bei 74,5 NT$ und kletterte auf einen Höchststand von 103 NT$, was einem Anstieg von fast 72 % entspricht. Mit Concord Securities als Konsortialführer bringt diese Notierung neuen Schwung in den Halbleitersektor. Das Herzstück des Unternehmens ist die „Ultra-schnelle IC-Design-F&E-Plattform", die es Microip ermöglicht, in die Bereiche Halbleiterdesign, KI und IoT zu expandieren. Das Unternehmen hat sich mehrere NRE-Projekte von großen globalen Unternehmen gesichert – darunter NFC-, Sicherheits- und kabellose Lademodule – und expandiert in KI-Bereiche wie intelligente Gesundheitsversorgung, industrielle Automatisierung und intelligente Städte. Das Unternehmen hat außerdem eine „CUDA-ähnliche Software-Plattform" eingeführt, um die Effizienz von ASIC-Chips für KI-Anwendungen zu steigern.

Microip (Ticker: 7796) officially debuted on Taiwan's Emerging Stock Market on December 9 at a reference price of NT$60 per share. The stock opened at NT$74.5 and reached a high of NT$103, reflecting a maximum increase of nearly 72% from the reference price. Pictured on the left is Chairman Dr. James Yang, and on the right is Deputy CEO Gavin Liu. (PRNewsfoto/Microip Inc.)

Das eingezahlte Kapital von Microip beträgt 229,63 Millionen NT$. Das Unternehmen profitiert von den wachsenden KI- und KIoT-Märkten und zieht mit seinen „IC-Designservices" und seiner „KI-Software-Service-Plattform" immer mehr globale Kunden an. NFC- und KI-Softwarelösungen generieren NRE-Umsätze, die in der ersten Jahreshälfte 2024 einen Bruttogewinn von 15,04 Mio. NT$ beisteuern und damit den Wert des Gesamtjahres 2023 übertreffen. Bis November erreichte der kumulierte Umsatz 64,93 Mio. NT$, 183 % mehr als im Vorjahr, wobei allein der Novemberumsatz um 1.312,40 % stieg.

Laut The Business Research Company wird der AIoT-Markt von 7,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 9,98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und auf 31,05 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigen, angetrieben durch 5G, Edge Computing, Gesundheitswesen und Smart Cities. Der „designless"-Ansatz von Microip unterstützt Kunden bei der Entwicklung kundenspezifischer ASICs durch effizientes Design und die Auswahl von Open-Foundrys und genießt das Vertrauen von Branchenführern wie MediaTek, WT Microelectronics und Qualcomm.

Auch in Zukunft wird Microip seine „Ultra-schnelle IC-Design-F&E-Plattform" nutzen, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das Unternehmen plant, seinen Einfluss in den Bereichen Halbleiterdesign und AIoT auszuweiten und mehr in kabelloses Laden, industrielle Automatisierung und Smart-City-Technologien zu investieren. Dieser Ansatz wird den Kunden helfen, Produkte der nächsten Generation schnell auf den Markt zu bringen.

Informationen zu Microip

Das in Taiwan gegründete Unternehmen Microip ist auf IC- und KI-Designdienstleistungen sowie auf die Lizenzierung von geistigem Eigentum spezialisiert. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ungenutztes IP zu nutzen, Kosten zu senken und Designzyklen zu beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.micro-ip.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2578544/Caption__Microip__Ticker_7796__officially_debuted_on_Taiwan_s_Emerging_Stock_Market_today__December.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2428123/Microip_Inc_Logo.jpg