Microland, a especialista digital global, cria matriz europeia na região centro-oeste da Inglaterra

Ela habilita a consolidação das funções de fornecimento da Microland para o Reino Unido e Europa como parte de sua ambiciosa estratégia de crescimento global, tendo a região centro-oeste da Inglaterra como seu centro.

O principal objetivo do local é dar apoio à base internacional de clientes da Microland com serviços que permitem 'fazer o digital acontecer (Making Digital Happen)'. A série de serviços fornecidos através do Centro incluirá nuvem e transformação de centro de dados, redes definidas por software, cibersegurança, local de trabalho digital e IoT industrial.

Este é o segundo Centro Digital da Microland na região centro-oeste da Inglaterra; o primeiro foi inaugurado em janeiro de 2018. Este novo local vai operar juntamente com a base da Microland já existente em Longbridge, a qual passará a ser um centro de experiência dos clientes e que oferecerá aos clientes da Microland um modelo de fornecimento global diferenciado.

Pradeep Kar, fundador, presidente do conselho e diretor gerente da Microland, disse:

"Nosso Centro Digital da região centro-oeste da Inglaterra é uma nova e empolgante adição à rede de centros da Microland em todo o mundo e um marco importante para nosso negócio na Europa. O Centro fornecerá soluções empresariais inovadoras e modernas para nossa base global de clientes, com foco específico nos clientes do Reino Unido".

"Quando avaliamos diversos locais para a expansão da Microland, a região centro-oeste da Inglaterra foi uma opção óbvia para nós. A área se tornou um epicentro para a tecnologia, com um ecossistema vibrante de grandes empresas, acesso a uma infraestrutura de classe mundial, tecnicamente qualificada e com talentos na área digital. Isso é essencial para nós para atendermos à demanda cada vez maior de nossos clientes globais".

O investimento da Microland criará oportunidades de emprego tanto no campo da tecnologia quanto no campo das operações empresariais, na medida em que a empresa procura capitalizar na base mais ampla de serviços profissionais qualificados da região.

O local foi aberto quando a região procura estabelecer uma parceria dedicada entre a região centro-oeste da Inglaterra e a Índia – um programa operado pela West Midlands Growth Company* para expandir o histórico de sucesso da área em atrair investimento e visitantes do mercado indiano.

Neil Rami, executivo chefe da West Midlands Growth Company, disse:

"O rápido crescimento de uma série de especializações tais como IA, cibersegurança, finTech e jogos posicionou a região centro-oeste da Inglaterra como o maior setor tecnológico e digital do Reino Unido fora da capital. O inovador conjunto de talentos da região é continuamente reconhecido por investidores como o melhor de sua classe, mas permanece acessível, em relação a lugares como Londres, o que aumenta sua atração".

"O investimento da Microland é uma grande aprovação da crescente economia digital da região. Ele também exemplifica exatamente a razão de estarmos aumentando a atividade no mercado indiano. A Índia é o segundo maior criador de empregos de investimento estrangeiro direto (IED) na região – formar relacionamentos com as principais histórias de sucesso como a Microland será vital para o sucesso econômico da nossa região".

A região centro-oeste da Inglaterra é a região líder do Reino Unido, fora de Londres e do sudeste, de atração de investimento estrangeiro direto (IED), com empresas de tecnologia e digitais representando uma das principais fontes de novos projetos. Proeminentes organizações baseadas no Reino Unido que investem na região incluem The Economist Group, que recentemente abriu uma nova unidade de inovação tecnológica em Birmingham – o primeiro local da empresa no Reino Unido fora de Londres. A companhia de serviços de transportes Genesee & Wyoming representa outra empresa de operação global que estabeleceu uma função de serviços compartilhados de alto valor na região. A empresa, que opera a Freightliner, investiu inicialmente £30 milhões na região, criando 100 novos postos de trabalho.

O conselheiro Ian Ward, líder do Conselho da cidade de Birmingham, acrescentou:

"A Microland é a mais recente de uma série de grandes empresas globais que escolheram se estabelecer em Birmingham em vez de em outros locais internacionais. A cidade está investindo pesadamente na criação do ambiente adequado para empresas de tecnologia – sua base de testes da tecnologia 5G é apenas um exemplo de como a região está se equipando para promover a inovação. Esperamos apoiar a Microland em sua jornada de crescimento para fornecer soluções digitais de ponta para uma base global de clientes".

O novo Centro Digital cumpre com os mais restritos padrões de segurança, tais como 'Official Sensitive', CES+ e ISO 27000. Adicionalmente, o local terá funcionários com o mais alto grau de autorização, incluindo autorização do Ministério do Interior, dependendo das exigências do cliente.

Sobre a Microland

O fornecimento de serviços digitais da Microland e o lema 'fazer o digital acontecer', fazem com que a tecnologia faça mais e seja menos intrusiva. Tornamos mais fácil para as empresas adotarem a infraestrutura digital da próxima geração. Habilitamos isso usando nossa especialização em nuvem e centros de dados, redes, locais de trabalho digitais, cibersegurança e IoT industrial. Asseguramos que a adoção dessa genialidade seja previsível, confiável e estável.

Incorporada em 1989 e sediada em Bengaluru, na Índia, a Microland é formada por mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centros de fornecimento na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

*West Midlands Growth Company

A West Midlands Growth Company ajuda a região a deixar sua marca nacional e internacionalmente. Seu principal propósito é atrair investimento, empregos, visitantes e empresas para a região centro-oeste da Inglaterra.

A West Midlands Growth Company tem um papel importante no apoio à realização do Plano Econômico Estratégico (Strategic Economic Plan) da WMCA (West Midlands Combined Authority). Seu foco é na geografia da WMCA da Grande Birmingham e Solihull, Coventry e Warwickshire e da região conhecida como 'Black Country'.

Saiba mais aqui: https://wmgrowth.com/

