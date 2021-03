Microland cobre os custos de vacinação da COVID-19 para todos os funcionários e suas famílias imediatas

BENGALURU, Índia, ATLANTA e LONDRES, 10 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Microland, empresa global de transformação digital, anunciou hoje que assumirá o custo da vacinação contra a COVID-19 para todos seus funcionários e suas famílias imediatas. Os funcionários elegíveis receberão reembolso do custo da vacina conforme a apólice de seguro médico da Microland. Isso faz parte do esforço contínuo da empresa de promover a segurança e o bem-estar de seus funcionários e suas famílias.

Nos últimos 12 meses, a empresa tomou todas as precauções possíveis para minimizar o impacto da pandemia sobre a saúde e segurança de seus funcionários. A estrutura de saúde e segurança incluiu a implementação rápida da infraestrutura e das práticas de Trabalho em Casa (Work from Home, WFH), apoiando as famílias daqueles afetados pela COVID-19, garantindo o acesso a instalações médicas de emergência e mantendo uma abordagem cautelosa a seu programa de volta ao escritório, o Back to Office (BTO).

Sendo uma empresa socialmente responsável, a Microland continua a monitorar de perto as diretrizes fornecidas pelas administrações locais e criou uma força-tarefa da COVID-19 que garante a adesão às regras, ao mesmo tempo que garante os mais altos padrões de prestação de serviços a todos seus clientes. Logo que teve início o confinamento do ano passado, a Microland adotou um modelo de 100% WFH em um tempo recorde de 10 dias e garantiu que não houvesse impacto na entrega de serviços e na gestão de relacionamento com cada um de seus clientes em todo o mundo.

Srinivasan TR, diretor de pessoal da Microland, disse: "A pandemia da COVID-19 nos mostrou como implementar processos que garantam um compromisso excepcional de proteger a saúde dos funcionários e, ao mesmo tempo, manter operações de clientes consistentes e de alta qualidade. Embora as empresas e suas políticas estejam sendo testadas pela pandemia, também acredito que as mudanças impulsionadas pela pandemia resultarão em melhores práticas no local de trabalho e programas aprimorados para engajamento dos funcionários. Nossa decisão de assumir o custo da vacinação tem como objetivo proteger a saúde dos funcionários e de suas famílias imediatas, bem como estabelecer relações com os funcionários que sejam mais significativas. É uma forma de mostrarmos a eles que nos importamos.

Sobre a Microland

As ofertas digitais da Microland e seu lema "Making Digital Happen" (tornar o digital possível) permitem que a tecnologia faça mais com menos intrusão. Facilitamos para as empresas adotarem a infraestrutura NextGen Digital. Isso é possível graças a nossa experiência em nuvem e central de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial, garantindo que a adoção da genialidade seja previsível, confiável e estável.

Em um mundo afetado pela COVID, a Microland está tornando o digital possível para as empresas com foco em serviços que são mais do que nunca relevantes para nossos clientes e possíveis clientes. Incorporada em 1989 e com sede em Bengaluru, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centrais de provimento na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

A Microland foi recentemente reconhecida como líder no Quadrante Mágico Gartner 2020 por serviços gerenciados de rede.*

Saiba mais aqui: https://www.microland.com/

Fonte(*): Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 9 de novembro de 2020

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem de opiniões da agência de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

SOURCE Microland