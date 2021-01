Microland conquista a cobiçada especialização avançada de migração do Windows Server e do SQL Server para o Microsoft Azure

BENGALURU, Índia, LONDRES e ATLANTA, 18 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Microland, uma empresa líder em serviços digitais anunciou hoje que conquistou a especialização avançada de migração do Windows Server e SQL Server para o Microsoft Azure. Este reconhecimento é uma validação do profundo conhecimento, vasta experiência e expertise da Microland na migração de cargas de trabalho baseadas no Windows Server e SQL Server para o Azure.

Esse reconhecimento é obtido exclusivamente por parceiros que atendem aos critérios rigorosos de sucesso do cliente e qualificação da equipe, enquanto passam por uma auditoria terceirizada de suas práticas de migração. Isso posiciona a Microland como parceira de escolha para empresas que desejam modernizar suas aplicações e aproveitar ao máximo os benefícios que a computação em nuvem pode oferecer. Isso é muito mais pertinente hoje no contexto do recente fim do suporte para o Windows Server 2008 R2 e o SQL Server 2008 R2. É um reconhecimento das habilidades avançadas e da capacidade da Microland de fazer parcerias com clientes para transferir suas cargas de trabalho existentes para a nuvem, oferecendo serviços de ciclo de vida de ponta a ponta, incluindo planejamento, avaliação, projeto e migração.

"Nossa parceria com a Microsoft continua a se fortalecer, e temos o prazer de ter sido credenciada com a especialização avançada do Azure pelas nossas habilidades em migração de cargas de trabalho do Windows e SQL para a nuvem. A Microland é um nome confiável no espaço do Azure com amplas habilidades e competências de gerenciamento de nuvem híbrida. Esta especialização reforça nosso compromisso de proporcionar recursos avançados do Azure para nossos clientes como parte de nossa estrutura de excelência na entrega", observou Sivakumar Thiyagarajan, vice-presidente sênior de alianças estratégicas da Microland.

A Microland é uma parceira da Microsoft desde 1995 e atingiu nove competências Gold e competência avançada do Azure na migração do SQL e do Windows. A Microland trabalhou extensivamente com clientes em todo o mundo para migrar seus aplicativos para o Azure, usando o Azure App Service, Service Environment, SQL Managed Instance, Data Factory, App Insights, Data Lake, Data Bricks, Azure Kafka e AppFabric.

Gavriella Schuster, vice-presidente corporativa, One Commercial Partner (OCP), Microsoft Corp. comentou: "A migração do Windows Server e do SQL Server para a especialização avançada do Microsoft Azure destaca os parceiros que podem ser vistos como os mais capazes quando se trata de migrar cargas de trabalho baseadas no Windows para o Azure. A Microland demonstrou claramente que tem as habilidades e a experiência para oferecer aos seus clientes um caminho para uma migração bem-sucedida, para que eles possam começar a desfrutar dos benefícios de estar na nuvem."

A Microland tem apoiado clientes em vários setores, incluindo bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), varejo, alta tecnologia, farmacêutica e ciências da vida com seus aplicativos integrados e recursos de serviço de transformação de infraestrutura em nuvem, permitindo que eles realmente otimizem e articulem seus investimentos em nuvem. Com profunda experiência em gestão de propriedades em nuvem híbrida e tendências de tecnologia de nuvem, a Microland ajuda os clientes a reduzir as despesas de capital e os custos administrativos, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho, a segurança e a confiabilidade. Além dos serviços de migração e operação de nuvem híbrida, o portfólio de soluções da Microland inclui economia em nuvem, transformação de Data Center, serviços de recuperação de desastres e DevOps. A Microland também investiu significativamente em suas soluções proprietárias, incluindo sua plataforma AIOps, a Intelligeni, que impulsiona a automação em todas as propriedades do data center. A Microland também estabeleceu centros de excelência para serviços de migração para uma variedade de soluções da Microsoft.

Sobre a Microland

O compromisso da Microland em "fazer o digital acontecer" permite que a tecnologia faça mais com menos intrusão. Facilitamos a transição das empresas para a infraestrutura digital nextGen por meio de nosso extenso portfólio de serviços, incluindo nuvem e Data Center, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT Industrial. Garantimos que a adesão dos serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

Em um mundo afetado pela COVID, a Microland está possibilitando que as empresas entrem na era digital com foco em serviços que são mais do que nunca relevantes para nossos clientes e possíveis clientes, garantindo os resultados comerciais.

Incorporada em 1989 e com sede em Bengaluru, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centrais de provimento na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

SOBRE A MICROSOFT

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e uma borda inteligente. Sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização no planeta para que alcancem ainda mais.



