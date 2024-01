Microland conquista novamente a prestigiosa certificação de excelente local de trabalho concedida pela Great Place To Work® Índia

BANGALOR, Índia, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A Microland Limited, líder global em transformação digital, conquistou pela segunda vez a certificação de excelente local de trabalho da Great Place To Work®. Esse reconhecimento confirma o compromisso da Microland em promover uma cultura positiva e enriquecedora no ambiente de trabalho, priorizando a satisfação e engajamento dos funcionários.

A certificação foi concedida após uma avaliação realizada pela Great Place To Work®, que analisou o ambiente de trabalho, as experiências dos funcionários e as práticas organizacionais da Microland. A Great Place to Work® Certification™, a única distinção baseada inteiramente no que os funcionários informam sobre sua experiência no local de trabalho, é um selo de excelência e reflete o compromisso da Microland em construir um ambiente de trabalho inclusivo, acolhedor e inspirador para seus colaboradores.

"Estamos muito felizes por sermos reconhecidos como um excelente local de trabalho pela Great Place To Work® Índia. Com as pessoas no centro da missão da Microland, nosso foco é capacitar os funcionários a iniciar, inovar e inspirar ideias que definirão o futuro. Acreditamos que nosso sucesso coletivo é construído ao encarar novos desafios, incentivando uns aos outros a alcançar patamares que pareciam inalcançáveis e buscando continuamente a excelência em todas as nossas ações", afirmou Pradeep Kar, presidente e diretor geral da Microland Limited. "Acreditamos em promover um ambiente onde cada integrante da Microland possa explorar todo seu potencial, encontrar alegria no trabalho, construir carreiras de sucesso e conduzir a Microland rumo à excelência".

"O compromisso da Microland em maximizar o talento humano é evidente em sua abordagem abrangente e inovadora para criar uma cultura de excelência, colaboração e crescimento contínuo", disse T. R. Srinivasan, diretor de RH da Microland. "O foco da organização em equidade, aprendizado e desenvolvimento, bem como o investimento em plataformas inovadoras e líderes do setor nas áreas de engajamento e experiência, como a MicrolandOne e a MiHR, reafirmam seu compromisso em criar um ambiente de trabalho dinâmico e transformador para seus colaboradores".

Sobre a Microland Limited

O compromisso da Microland com "Making Digital Happen" permite que a tecnologia faça mais e incomode menos. Facilitamos a transição para a infraestrutura digital de próxima geração para as empresas através do nosso extenso portfólio de serviços, incluindo nuvem e centros de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e internet das coisas industrial. Garantimos que a adoção de serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

A Microland está fazendo o mundo digital acontecer para empresas com muito foco em serviços que são mais relevantes do que nunca para nossos clientes atuais e prospectivos, garantindo resultados comerciais. Constituída em 1989 e com sede em Bangalore, Índia, a Microland tem mais de 4.600 especialistas digitais em escritórios e centros de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Leia mais aqui: www.microland.com

Sobre a Great Place To Work®:

A Great Place to Work® é a principal referência global em culturas de trabalho de alta confiança e alto desempenho. Utilizando ferramentas de avaliação proprietárias, serviços de consultoria e iniciativas de certificação, a Great Place To Work® identifica culturas organizacionais de excelência e publica a lista anual "100 Melhores Empresas para Trabalhar" da Fortune.

Para mais informações, acesse www.greatplacetowork.com

