Microland obtient une nouvelle fois la prestigieuse certification Great Place To Work® pour l'Inde

BENGALURU, Inde, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Microland Limited, un leader mondial de la transformation numérique, a obtenu pour la deuxième fois la certification Great Place To Work®. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de Microland à promouvoir une culture positive et enrichissante sur le lieu de travail qui privilégie la satisfaction et l'engagement des employés.

Microland is certified as a Great Workplace by Great Place To Work® once again

La certification fait suite à une évaluation menée par Great Place To Work®, qui évalue l'environnement de travail, l'expérience des employés et les pratiques organisationnelles de Microland. La certification Great Place to Work®, la seule reconnaissance fondée entièrement sur ce que les employés rapportent de leur expérience en milieu de travail, est une marque de distinction et témoigne du dévouement de Microland à créer un milieu de travail inclusif, favorable et inspirant pour ses employés.

« Nous sommes heureux d'être reconnus comme un excellent milieu de travail par Great Place To Work® en Inde. Avec les personnes au cœur de la mission de Microland, nous nous concentrons résolument sur l'autonomisation des employés pour initier, innover et inspirer des idées révolutionnaires qui façonneront l'avenir. Nous croyons fermement que notre succès collectif se forge en relevant de nouveaux défis, en nous encourageant mutuellement à atteindre des sommets que nous pensions inaccessibles et en nous efforçant sans relâche d'atteindre l'excellence dans tous nos efforts », a déclaré Pradeep Kar, président et directeur général de Microland Limited. « Nous croyons en un environnement où chaque Microlander peut libérer son plein potentiel, trouver de la joie dans son travail, bâtir des carrières réussies et favoriser l'excellence de Microland. »

« L'engagement résolu de Microland à maximiser le potentiel humain est évident dans son approche globale et innovante d'une culture d'excellence, de collaboration et de croissance continue », a déclaré T. R. Srinivasan, directeur des ressources humaines, Microland. « L'accent mis par l'organisation sur l'équité, l'apprentissage et le perfectionnement, ainsi que sur l'investissement dans des plateformes d'engagement et d'expérience novatrices et de premier plan, comme MicrolandOne et MiHR, souligne son engagement à créer un milieu de travail dynamique et transformateur pour ses employés. »

À propos de Microland Limited

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus en prenant moins de place. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux. Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 600 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus : www.microland.com

À propos de Great Place to Work®

Great Place To Work® est l'autorité mondiale en matière de culture de haut niveau et de haute performance en milieu de travail. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, à des services-conseils et à des programmes de certification, Great Place To Work® reconnaît les cultures de travail exceptionnelles et produit la liste annuelle des 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler du magazine Fortune.

Pour plus d'informations, consultez www.greatplacetowork.com .

Contact pour les médias :

sobia.sahar@microland. com

Téléphone : +91 9980594354