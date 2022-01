Microland conquistou especialização avançada do Microsoft Azure Virtual Desktop

ATLANTA, BENGALURU, Índia e LONDRES, 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A líder global em transformação digital Microland anunciou hoje que conquistou a especialização avançada do Microsoft Azure Virtual Desktop (anteriormente Windows Virtual Desktop), uma validação do profundo conhecimento, vasta experiência e competência de um parceiro na implementação, escalonamento e segurança da infraestrutura de desktop virtual no Azure.

Apenas parceiros que atendam a critérios rigorosos em termos de sucesso do cliente e de qualificação da equipe e que passem por uma auditoria terceirizada de suas práticas técnicas no Azure Virtual Desktop podem receber a especialização avançada do Microsoft Azure Virtual Desktop.

Dar suporte ao trabalho remoto seguro para os funcionários é mais essencial do que nunca. O Azure Virtual Desktop é uma solução da Microsoft que se integra perfeitamente a outros produtos da Microsoft e permite que os clientes implementem desktops virtuais de uma forma escalável, segura e econômica.

Os parceiros com recursos validados na implementação do Azure Virtual Desktop podem ajudar os clientes a implementar e lidar com as eficiências de licenciamento oferecidas para entregar uma solução mais eficiente para sua organização.

"Com vasta experiência na orquestração da transformação do local de trabalho e competência em relação à infraestrutura de desktop virtual no Azure, temos feito parcerias com clientes em todo o mundo para projetar e implementar ambientes digitais escaláveis, seguros e transformadores", disse Ashish Mahadwar, diretor de operações da Microland. "À medida que as empresas do mundo todo continuam a contar com mão de obra híbrida, conquistar a especialização avançada do Azure Virtual Desktop ajuda a Microland a garantir que continuemos a oferecer soluções e serviços robustos que acelerem o crescimento dos negócios para nossos clientes."

Rodney Clark, vice-presidente corporativo da Global Partner Solutions e diretor de vendas por canais e de canais da Microsoft, acrescentou, "A especialização avançada do Microsoft Azure Virtual Desktop destaca os parceiros que podem ser considerados os mais capazes em termos de implementação do Azure Virtual Desktop no Azure. A Microland demonstrou claramente que tem as habilidades e a experiência para oferecer aos clientes um caminho de transição para o desktop como um serviço de uma forma escalável, segura e econômica."

A Microland tem ajudado a mobilizar a mão de obra que trabalha a partir de qualquer lugar para seus clientes, permitindo-lhes reagir rapidamente às mudanças comerciais, estabelecer processos de negócios e agilizar os custos de TI e o ROI. A Microland SmartWorkspace elimina a complexidade das soluções hospedadas tradicionais, oferecendo espaços de trabalho totalmente gerenciados, seguros, consistentes e baseados em nuvem de alto desempenho para os usuários finais em qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais sobre a Microland SmartWorkspace com a solução Azure Virtual Desktops (AVD).

Sobre a Microland

O compromisso da Microland com "Making Digital Happen" permite que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a transição das empresas para a infraestrutura digital de última geração por meio de nosso diversificado portfólio de serviços, incluindo nuvem e data centers, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial. Garantimos que a adoção dos serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

No mundo sob impacto da COVID-19, a Microland está tornando o digital possível para empresas com foco exclusivo em serviços que são mais relevantes do que nunca para nossos clientes e clientes potenciais, garantindo resultados nos negócios.

Constituída em 1989 e com sede em Bengaluru, na Índia, a Microland conta com mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e pontos de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

https://www.microland.com/

