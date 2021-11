Microland est reconnu comme un leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour ses services de gestion de réseau pour la deuxième fois consécutive

Depuis plus de trente ans, Microland soutient et transforme les réseaux et les systèmes de ses clients dans 170 pays, dans divers secteurs, notamment la banque, les services financiers et l'assurance, la vente au détail, la haute technologie et les secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie. Les services de gestion de réseau sont fournis aux clients par l'intermédiaire de plusieurs centres d'exploitation de réseau fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, soutenus par la plateforme d'assurance réseau, qui est une propriété intellectuelle développée en interne.

Gartner a évalué les fournisseurs sur de multiples paramètres pour son rapport Magic Quadrant. L'évaluation était basée sur deux catégories de services, à savoir les services de gestion de réseaux locaux/réseaux locaux sans fil (WLAN) et les services de gestion de réseaux étendus (WAN), qui comprennent la gestion des équipements dans les locaux du client (CPE) du réseau local d'entreprise, la gestion des CPE du réseau périphérique du site de l'entreprise et la gestion du transport WAN. Les services de gestion de réseau de Microland se distinguent dans le Magic Quadrant de Gartner par leur livraison, leur analyse et leur expérience utilisateur basées sur des outils d'automatisation du réseau.

Pradeep Kar, fondateur, président et directeur général de Microland, a déclaré à propos de cette reconnaissance : « Nous pensons que la reconnaissance de Microland dans le Magic Quadrant de Gartner pour ses services de gestion de réseau pour la deuxième année consécutive témoigne de notre volonté d'être le partenaire d'infrastructure informatique de choix pour nos clients depuis plus de trois décennies. Microland a toujours fourni une qualité de service irréprochable à ses clients. En combinant cette expérience avec les dernières technologies et des normes de livraison de haut niveau, notre offre de services de gestion de réseau est restée à l'avant-garde. Je pense que cette reconnaissance est le résultat des investissements que nous avons réalisés pour démontrer la profondeur et l'étendue de nos services et notre capacité à innover en permanence. Nous dédions cette reconnaissance à nos clients qui nous ont toujours incités à aller de l'avant. »

Le rapport de Gartner prévoit que plus de 60 % des clients de réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) auront mis en œuvre une architecture de service d'accès sécurisé en périphérie (SASE) d'ici 2024. Il s'agit d'une augmentation substantielle par rapport aux quelques 35 % de clients qui l'avaient mise en œuvre en 2020. Cette tendance s'aligne sur la vision de Microland concernant l'expansion de son offre de services de gestion de réseau.

Réagissant à cette mention remarquable, Robert Wysocki, vice-président senior et responsable international des solutions clients (réseaux et cybersécurité) chez Microland, a déclaré : « Nous pensons qu'il s'agit d'une reconnaissance de notre capacité à générer une valeur client exceptionnelle. Notre investissement dans notre plateforme d'assurance réseau développée en interne, qui offre une expérience complète de gestion du cycle de vie à nos clients, s'est révélé être l'un des éléments clés, avec une qualité constante et des offres standardisées, qui font de nous un fournisseur de choix. »

À propos de Microland

La prestation de Microland en matière de numérique et de « Making Digital Happen » permet à la technologie de toujours faire plus mais de moins s'immiscer. Nous facilitons l'adoption par les entreprises d'une infrastructure numérique de prochaine génération. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre expertise en matière de cloud et de centres de données, de réseaux, de lieux de travail numériques, de cybersécurité et d'IoT industriel, en veillant à ce que l'engouement pour les nouveautés soit prévisible, fiable et stable.

Dans un monde touché par la COVID-19, Microland fait en sorte que le numérique soit au service des entreprises en se concentrant sur les services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et prospects. Constituée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

