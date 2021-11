Microland reconhecida como líder no Gartner® Magic Quadrant™ (Quadrante Mágico do Gartner) em serviços de gerenciamento de rede pela segunda vez consecutiva

O Gartner avaliou fornecedores em vários parâmetros para seu relatório do Quadrante Mágico. A avaliação baseou-se em duas categorias de serviços de gerenciamento de LAN/LAN sem fio (WLAN) e serviços de gerenciamento de WAN que incluíam o gerenciamento de equipamentos de instalações do cliente (CPE) de LAN corporativa e gerenciamento de CPE de rede de borda de site corporativo e gerenciamento de transporte WAN. Os serviços de gerenciamento de rede da Microland se destacam no Quadrante Mágico do Gartner por suas ferramentas de automação de rede, entrega, análise e experiência do usuário.

Ao comentar sobre o reconhecimento, Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor executivo da Microland, comentou: "Acreditamos que o reconhecimento da Microland no Quadrante Mágico do Gartner em serviços de gerenciamento de rede pelo segundo ano consecutivo é o resultado da nossa determinação em ser a melhor escolha de parceiro de infraestrutura de TI para os nossos clientes há mais de 3 décadas. A Microland tem prestado qualidade impecável de serviço aos clientes. A combinação desta experiência com os mais recentes padrões de tecnologia e a entrega de classe mundial manteve nossa oferta de serviços de gerenciamento de rede na vanguarda. Acredito que este reconhecimento seja resultado dos investimentos que fizemos para demonstrar a profundidade e a amplitude de nossos serviços e de nossa capacidade de impulsionar a inovação contínua. Dedicamos esse reconhecimento a nossos clientes, que sempre nos inspiraram a elevar o nível do sucesso."

O relatório do Gartner projeta que mais de 60% dos clientes de rede de ampla área definida por software (SD-WAN) terão implementado uma arquitetura de serviço de acesso seguro (SASE) até 2024. Este é um aumento substancial em relação aos cerca de 35% dos clientes que a implementaram até 2020. Esta tendência está alinhada com a visão da Microland de expansão de sua oferta de serviços de gerenciamento de rede.

Reagindo à notável menção, Robert Wysocki, vice-presidente sênior e líder em soluções para clientes globais da Networks & Cybersecurity, Microland, declarou: "Acreditamos que este seja um reconhecimento de nossa capacidade de conduzir experiências excepcionais para os clientes. Nosso investimento em nossa plataforma interna Network Assurance Platform que oferece uma experiência completa de gestão do ciclo de vida completo para nossos clientes se destacou como um dos elementos-chave, juntamente com qualidade consistente e ofertas padronizadas, que nos tornam um provedor de escolha."

Fonte:

Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, 10 de novembro de 2021, de Ted Corbett, Danellie Young

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Isenção de responsabilidade:

GARTNER e Quadrante Mágico são marcas registradas e marcas de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Microland

O compromisso da Microland com o "Making Digital Happen" (Tornar a vida digital uma realidade) permite que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a adoção pelas empresas da infraestrutura nextGen Digital. Isso é possível com a nossa experiência em nuvem e data centers, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT Industrial, garantindo que a adoção seja previsível, confiável e estável.

No mundo sob o impacto da COVID-19, a Microland está tornando o digital possível para empresas com foco exclusivo em serviços que são mais relevantes do que nunca para nossos clientes e clientes potenciais, garantindo resultados nos negócios. Constituída em 1989 e com sede em Bangalore, na Índia, a Microland conta com mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e pontos de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Leia mais: https://www.microland.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1691880/Microland_Gartner_Magic_Quadrant.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

SOURCE Microland