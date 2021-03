Microland figure dans la liste des lauréats du Global Outsourcing 100 de l'IAOP

BENGALURU, Inde, ATLANTA et LONDRES, 8 mars 2021 /PRNewswire/ -- Microland, société mondiale de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui figurer parmi les lauréats de la liste de Global Outsourcing 100 (GO100) de l'International Association of Outsourcing Professionals (IAOP)https://www.iaop.org/GlobalOutsourcing100. Il s'agit d'une prestigieuse liste annuelle des meilleurs fournisseurs et conseillers au monde. Figurer dans la liste GO100 témoigne d'un engagement envers l'excellence et l'amélioration continue qui est la marque de fabrique du secteur de l'externalisation. Ce programme reconnaît les organisations qui sont à l'avant-garde du secteur et sert de ressource complète pour le côté acheteur pendant le processus de sélection des partenaires.

Microland se retrouve parmi les lauréats de la liste The 2021 Global Outsourcing 100 grâce à une méthodologie de notation rigoureuse qui comprend un examen réalisé par un panel indépendant de membres clients de l'IAOP dotés d'une grande expérience dans la sélection de fournisseurs de services d'externalisation. Microland figure sur cette liste en raison de l'excellence dont elle a fait preuve dans quatre domaines d'évaluation :

Les références des clients démontrées par la valeur créée pour les plus grands clients de l'entreprise

Les prix et certifications démontrés par la reconnaissance du secteur et les certifications professionnelles organisationnelles et individuelles pertinentes

Les programmes ciblant l'innovation démontrés via les programmes spécifiques et leurs résultats qui produisent de nouvelles formes de valeur pour les clients

La responsabilité sociale de l'entreprise telle qu'indiquée par les programmes et les résultats d'entreprise couvrant des thèmes tels que l'engagement et le développement communautaires

Ashish Mahadwar, président de Microland Limited a déclaré à cet effet : Microland a été le pionnier des solutions d'infrastructure informatique innovantes au cours des 31 dernières années, en mettant constamment l'accent sur la fourniture de solutions transformatrices de nouvelle génération. Microland fait du numérique une réalité pour ses clients en leur permettant de conserver leur avantage concurrentiel sur le marché. Cette reconnaissance est une autre grande confirmation et célébration de nos atouts fondamentaux. Il s'agit d'un ajout digne la série de récompenses que nous avons obtenues récemment, notamment la reconnaissance comme leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les services de réseau gérés*. Je tiens à remercier tous nos clients pour la confiance qu'ils ont placée en Microland, et tous les Microlanders pour leur approche profondément axée sur le client. »

L'IAOP est une association mondiale qui réunit clients, fournisseurs, conseillers et universitaires dans un environnement collaboratif basé sur le partage de connaissances. Elle promeut le développement professionnel et organisationnel, la reconnaissance, la certification et l'excellence, afin d'améliorer les modèles et les résultats du secteur des services aux entreprises. La liste a été publiée le jour de l'ouverture de son Sommet mondial de l'externalisation 2021, qui s'est tenu virtuellement du 16 au 19 février 2021.

« Choisir le bon partenaire est plus important que jamais. Les sociétés qui externalisent, non seulement au sens traditionnel mais aussi via la large gamme de modèles d'entreprise collaboratifs en évolution constante, examinent leurs fournisseurs de manière approfondie », a déclaré Debi Hamill, PDG de l'IAOP. « Le Global Outsourcing 100 est le guide indispensable pour aider les entreprises à analyser et à comparer les fournisseurs de services avec lesquels ils envisagent de nouer des relations. C'est un honneur pour nous d'accueillir Microland dans cette ligue. »

Cette reconnaissance est le reflet de l'empreinte mondiale de Microland, qui soutient ses clients issus de multiples secteurs, notamment les BFSI, le commerce de détail, les hautes technologies, la pharmacie et les sciences de la vie L'infrastructure informatique intégrée de Microland, l'IIoT et les capacités de service de transformation des applications permettent aux clients d'optimiser véritablement leurs investissements numériques. Microland aide ses clients à réduire leurs dépenses d'investissement et leurs coûts administratifs tout en améliorant les performances, la sécurité et la fiabilité. Microland a également investi de manière significative dans ses solutions propriétaires pour afin d'automatiser l'ensemble de l'infrastructure numérique de ses clients.

Source(*) : Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 9 novembre 2020

Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne choisir que les vendeurs ayant obtenu la meilleure note ou une autre désignation. Les publications de recherche Gartner sont constituées des avis de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

À propos de Microland

La prestation de Microland en matière de numérique et de « Making Digital Happen » permet à la technologie de faire plus et de s'immiscer moins. Nous facilitons l'adoption de l'infrastructure numérique de prochaine génération par les entreprises. Nous y parvenons grâce à notre expertise dans les domaines du cloud computing et des centres de données, des réseaux, du lieu de travail numérique, de la cybersécurité et de l'IdO industriel, en veillant à ce que l'adoption de l'excellence soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects. Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.microland.com/

À propos de l'IAOP

L'IAOP est une association mondiale qui réunit clients, fournisseurs et conseillers dans un environnement collaboratif basé sur le partage de connaissances. Elle promeut le développement professionnel et organisationnel, la reconnaissance, la certification et l'excellence, afin d'améliorer les modèles et les résultats du secteur des services aux entreprises. L'IAOP vous met en contact, vous et votre organisation, avec sa communauté mondiale croissante et met à votre disposition les ressources dont vous avez besoin pour réussir. Consultez le site IAOP.org

