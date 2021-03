Microland figura na lista "The Global Outsourcing 100" da IAOP

BENGALURU, Índia, ATLANTA e LONDRES, 8 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Microland, uma empresa global de transformação digital anunciou hoje seu reconhecimento na lista Global Outsourcing 100 (GO100) da International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) https://www.iaop.org/GlobalOutsourcing100. Esta é uma lista anual de prestígio dos melhores provedores e consultores do mundo. A inclusão no GO100 demonstra um compromisso com a excelência e a melhoria contínua que é a marca principal do setor de terceirização. Este programa reconhece organizações que estão na liderança do setor e serve como um recurso abrangente para o lado da compra durante o processo de seleção de parceiros.

A Microland foi incluída na 2021 Global Outsourcing 100 por meio de uma metodologia de pontuação rigorosa que inclui uma análise de um painel independente de clientes da IAOP que tem vasta experiência na seleção de provedores de serviços de terceirização. A Microland foi incluída nesta lista em virtude de seu destaque em quatro áreas de avaliação :

Referências de clientes conforme demonstrado por meio do valor que está sendo criado nos principais clientes da empresa

conforme demonstrado por meio do valor que está sendo criado nos principais clientes da empresa Premiações e certificações conforme demonstrado por meio de reconhecimento do setor e certificações profissionais relevantes da empresa e individuais

conforme demonstrado por meio de reconhecimento do setor e certificações profissionais relevantes da empresa e individuais Programas de inovação demonstrados por meio de programas específicos e resultados resultantes que produzem novas formas de valor para os clientes

demonstrados por meio de programas específicos e resultados resultantes que produzem novas formas de valor para os clientes Responsabilidade social corporativa, conforme mostrado por meio de programas e resultados corporativos que abordam o envolvimento e o desenvolvimento da comunidade

Ashish Mahadwar, presidente da Microland Limited declarou: "A Microland foi pioneira em soluções inovadoras de infraestrutura de TI nos últimos 31 anos, com um foco incessante na entrega de soluções transformadoras de última geração. A Microland tem "feito o digital acontecer" para seus clientes, garantindo que eles mantenham sua vantagem competitiva no mercado. Este reconhecimento é mais uma enorme validação e celebração de nossos pontos fortes fundamentais. É uma adição digna à nossa série de conquistas recentes, incluindo ser reconhecida como líder no Quadrante Mágico da Gartner para serviços de gerenciamento de rede*. Gostaria de agradecer a todos os nossos clientes por sua confiança na Microland, e a todos os Microlanders por sua profunda centralização no cliente."

A IAOP é a associação global que reúne clientes, provedores, consultores e acadêmicos em um ambiente colaborativo baseado no conhecimento que promove o desenvolvimento profissional e organizacional, o reconhecimento, a certificação e a excelência para melhorar os modelos e resultados de serviços de negócios. A lista foi divulgada na abertura da Outsourcing World Summit 2021, realizada virtualmente de 16 a 19 de Fevereirode 2021.

"Escolher os parceiros certos hoje é mais importante do que nunca. Empresas que terceirizam, não apenas no sentido tradicional, mas também por meio de uma ampla variedade de modelos de negócios colaborativos em constante mudança, estão examinando seus fornecedores de forma muito próxima", disse Debi Hamill, CEO da IAOP. "O Global Outsourcing 100 é o guia definitivo para ajudar as empresas a pesquisar e comparar prestadores de serviços com quem estão considerando relacionamentos. É uma honra receber a Microland nesta liga."

Este reconhecimento é um reflexo da presença global da Microland apoiando clientes em vários setores, incluindo BFSI, varejo, Hi-tech, farmacêutica e ciências da vida. A infraestrutura de TI integrada da Microland, IIoT e recursos de serviço de transformação de aplicações permitem que os clientes realmente otimizem seus investimentos digitais. A Microland ajuda os clientes a reduzir as despesas de capital e os custos administrativos, ao mesmo tempo em que aprimora o desempenho, a segurança e a confiabilidade. A Microland também investiu significativamente em suas soluções proprietárias para impulsionar a automação em todo o patrimônio de infraestrutura digital do cliente.

Fonte(*) : Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 09 Nov 2020

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem de opiniões da agência de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Sobre a Microland

A concretização da Microland pelo digital e de "fazer o digital acontecer" permite que a tecnologia faça mais com menos intrusão. Facilitamos que as empresas adotem a infraestrutura NextGen Digital. Isso é possível graças à nossa experiência em nuvem e central de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial, garantindo que a adoção seja previsível, confiável e estável.

Em um mundo afetado pela COVID, a Microland está possibilitando que as empresas entrem na era digital com foco em serviços que são mais do que nunca relevantes para nossos clientes e possíveis clientes. Incorporada em 1989 e com sede em Bengaluru, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centrais de provimento na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Saiba mais aqui: https://www.microland.com/

Sobre a IAOP

A IAOP é a associação global que reúne clientes, provedores e consultores em um ambiente colaborativo baseado no conhecimento que promove o desenvolvimento profissional e organizacional, o reconhecimento, a certificação e a excelência para melhorar os modelos e resultados de serviços de negócios. A IAOP conecta você e sua organização à comunidade global em crescimento e aos recursos que você precisa para ter sucesso. Visite IAOP.org

