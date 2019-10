Microland nomeia Anupam Pandey para a posição de diretor de informática

"Na posição de CIO, Anupam liderará a estratégia da tecnologia de informação global que energiza nossos esforços para 'fazer com que a tecnologia digital aconteça'. Com sua experiência global em organizações de serviços profissionais e de consultoria, além da experiência prolífica em gestão de capital humano e tecnologia aplicada, Anupam está bem-posicionado para impulsionar a tecnologia digital e satisfazer as necessidades dos clientes", disse Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor-geral da Microland Limited.

Anupam conta com 29 anos de experiência no setor, sendo um experiente evangelista de TI e de RPA (Automação Robótica de Processos) com duas patentes em automação. Une-se à Microland vindo da segunda maior firma de serviços profissionais do mundo onde atuou como CIO da Índia, responsável pela gestão de infraestrutura e aplicações de TI. Anteriormente Anupam trabalhou na Accenture por 14 anos onde ocupou a posição de diretor-executivo, sócio e CIO, organizando a transformação do suporte global para as aplicações de RH da empresa e capacitando a organização a adotar os modelos SaaS, IaaS e PaaS.

Ao comentar sobre sua nomeação como CIO, Anupam disse: "A visão de tecnologia da Microland é empolgante. Está adotando e acelerando rapidamente a implementação de tecnologias nextGen com a meta de proporcionar experiências digitais excepcionais. Espero direcionar tecnologias interativas e de IA que expandam o potencial da Microland de fornecer resultados excelentes para funcionários e clientes".

O objetivo principal da Microland é um fornecimento digital que faça com que a tecnologia produza mais e interfira menos. Ao ajudarmos as empresas a deslocarem-se para as tecnologias nextGen, nós garantimos que essa adoção genial seja previsível, confiável e estável.

Constituída em 1989 e sediada em Bangalore, na Índia, a Microland é composta de mais de 4.500 especialistas digitais posicionados em escritórios e centros de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

